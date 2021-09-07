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تسجيل وفاة ثالثة بعد التطعيم بلقاح موديرنا في اليابان

الثلاثاء 07/سبتمبر/2021 - 03:58 م
بوابة الفجر
وكالات

سجلت وزارة الصحة في اليابان، اليوم الثلاثاء، ثالث حالة وفاة بعد التطعيم بلقاح "موديرنا" المضاد لكورونا، الذي تم سحبه في وقت سابق بعد اكتشاف قوارير تحتوي على مواد غريبة.

 

وقد أعلنت الصحة اليابانية، أن رجلًا يبلغ من العمر 49 عاما، وهو ثالث شخص توفي في البلاد بعد تلقيه لقاح موديرنا، حصل على جرعة اللقاح في 11 أغسطس الماضي وتوفي في اليوم التالي.

 

وأشارت الصحة اليابانية، إلى أن العلاقة السببية بين التطعيم والوفاة غير معروفة حتى الآن.

 

وأفادت التقارير الطبية، بأن الرجل كان يعاني من حساسية، ولم تكشف الفحوصات عن نزيف في المخ ولا تشوهات في القلب أوغيرها.

 

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