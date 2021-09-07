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تبدأ غدا.. كل ما تريد معرفته عن مرحلة تقليل الاغتراب للطلاب
الثلاثاء 07/سبتمبر/2021 - 04:00 م
محمد عوده
أعلنت وزارة التعليم العالي، والبحث العلمي، عن فتح باب التسجيل في مرحلة تقليل الاغتراب (التحويلات) لطلبة المرحلتين الأولى والثانية.
وقالت الوزارة، في بيان، إنه تيسيرًا على الطلاب، سيتم فتح مرحلة تقليل الاغتراب (التحويلات)، من خلال موقع التنسيق الإلكتروني: أمام الطلاب المُرشحين في المرحلتين الأولى والثانية، لإجراء التحويلات، لتقليل الاغتراب المُناظر وغير المُناظر، فى حدود النسبة المُقررة (10%)، وذلك خلال الفترة من يوم الأربعاء 8 سبتمبر 2021، حتى يوم الأحد 12 سبتمبر 2021.
فيما يلي من سطور، تستعرض "الفجر" لطلبة المرحلتين الأولى والثانية من تنسيق 2021 كل ما يودون معرفته عن مرحلة تقليل الاغتراب والتحويل بين الكليات والجامعات.
- يتم التقديم لتقليل الاغتراب (التحويلات)، من خلال موقع التنسيق الالكتروني.
- تتاح مرحلة تقليل الاغتراب أمام طلبة المرحلتين الأولى والثانية، بالشعبتين العلمية والأدبية.
- يتم إجراء التحويلات، لتقليل الاغتراب المُناظر وغير المُناظر، فى حدود النسبة المُقررة (10%).
- يتم فتح التسجيل لتقليل الاغتراب يوم الأربعاء المقبل 8 سبتمبر 2021، ويستمر التسجيل حتى يوم الأحد المقبل 12 سبتمبر 2021.
شروط وقواعد التحويل بين الكليات الجامعية:
- التحويل المُناظر يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع.
- التحويل غير المناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها.
- الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي.
- التحويل عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني فقط.
- لا توجد تحويلات ورقية.
- التحويل يكون لمرة واحدة فقط.
- استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها (مثل اجتياز اختبار القدرات التي أجريت قبل ظهور نتيجة الثانوية العامة).
- تكون المفاضلة بين الطلاب على أساس مجموع درجات الطالب في شهادة الثانوية العامة.
شروط وقواعد التحويلات بين المعاهد العالية الخاصة والمتوسطة:
يُسمح للطالب الذي تم ترشيحه في عملية التنسيق إلي إحدى المعاهد العالية الخاصة أو المتوسطة بالتقدم للتحويل إلى معهد آخر في ذات التخصص أو تخصص آخر غير مناظر بشرط استيفاء الطالب للحد الأدنى المُعلن للمعهد المراد التحويل إليه وفي ضوء النسبة المقررة والطاقة الاستيعابية وبأسبقية المجموع.
إعلان نتيجة المرحلتين الأولى والثانية
كان الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، والبحث العلمي، قد أعلنت نتيجة تنسيق المرحلة الأولى، يوم الأحد 29 أغسطس الماضي، حيث جاء الحد الأدنى لتنسيق الشعبة العلمية (علمي علوم) 362.5 درجة فأكثر، أي بنسبة 88.41% فأكثر، بإجمالي 22954 طالبا وطالبة، وجاء الحد الأدنى لتنسيق الشعبة الهندسية (علمي رياضيات) 328 درجة فأكثر، أي بنسبة 80.00% فأكثر، بإجمالي 16293 طالبا وطالبة، بينما جاء الحد الأدنى لتنسيق الشعبة الأدبية 269.5 درجة فأكثر، أي بنسبة 65.73% فأكثر، بإجمالي 79033 طالبا وطالبة.
كما أعلن وزير التعليم العالي، والبحث العلمي، أمس الإثنين، نتيجة تنسيق المرحلة الثانية، والحدود الدنيا للقبول بالجامعات والمعاهد الحكومية لعام 2021، حيث جاء الحد الأدنى لتنسيق الشعبة العلمية 254.5 درجة فأكثر، أي بنسبة 62.07%، لأقل من الحد الأدنى المعلن للمرحلة الأولى للشعب العلمية، بإجمالي 186618 طالبا وطالبة، بينما جاء الحد الأدنى لتنسيق الشعبة الأدبية 238 درجة فأكثر، أي بنسبة 58.05% لأقل من 269.5 درجة، بإجمالي 56404 طالبا وطالبة.
وقالت الوزارة، في بيان، إنه تيسيرًا على الطلاب، سيتم فتح مرحلة تقليل الاغتراب (التحويلات)، من خلال موقع التنسيق الإلكتروني: أمام الطلاب المُرشحين في المرحلتين الأولى والثانية، لإجراء التحويلات، لتقليل الاغتراب المُناظر وغير المُناظر، فى حدود النسبة المُقررة (10%)، وذلك خلال الفترة من يوم الأربعاء 8 سبتمبر 2021، حتى يوم الأحد 12 سبتمبر 2021.
فيما يلي من سطور، تستعرض "الفجر" لطلبة المرحلتين الأولى والثانية من تنسيق 2021 كل ما يودون معرفته عن مرحلة تقليل الاغتراب والتحويل بين الكليات والجامعات.
- يتم التقديم لتقليل الاغتراب (التحويلات)، من خلال موقع التنسيق الالكتروني.
- تتاح مرحلة تقليل الاغتراب أمام طلبة المرحلتين الأولى والثانية، بالشعبتين العلمية والأدبية.
- يتم إجراء التحويلات، لتقليل الاغتراب المُناظر وغير المُناظر، فى حدود النسبة المُقررة (10%).
- يتم فتح التسجيل لتقليل الاغتراب يوم الأربعاء المقبل 8 سبتمبر 2021، ويستمر التسجيل حتى يوم الأحد المقبل 12 سبتمبر 2021.
شروط وقواعد التحويل بين الكليات الجامعية:
- التحويل المُناظر يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع.
- التحويل غير المناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها.
- الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي.
- التحويل عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني فقط.
- لا توجد تحويلات ورقية.
- التحويل يكون لمرة واحدة فقط.
- استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها (مثل اجتياز اختبار القدرات التي أجريت قبل ظهور نتيجة الثانوية العامة).
- تكون المفاضلة بين الطلاب على أساس مجموع درجات الطالب في شهادة الثانوية العامة.
شروط وقواعد التحويلات بين المعاهد العالية الخاصة والمتوسطة:
يُسمح للطالب الذي تم ترشيحه في عملية التنسيق إلي إحدى المعاهد العالية الخاصة أو المتوسطة بالتقدم للتحويل إلى معهد آخر في ذات التخصص أو تخصص آخر غير مناظر بشرط استيفاء الطالب للحد الأدنى المُعلن للمعهد المراد التحويل إليه وفي ضوء النسبة المقررة والطاقة الاستيعابية وبأسبقية المجموع.
إعلان نتيجة المرحلتين الأولى والثانية
كان الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، والبحث العلمي، قد أعلنت نتيجة تنسيق المرحلة الأولى، يوم الأحد 29 أغسطس الماضي، حيث جاء الحد الأدنى لتنسيق الشعبة العلمية (علمي علوم) 362.5 درجة فأكثر، أي بنسبة 88.41% فأكثر، بإجمالي 22954 طالبا وطالبة، وجاء الحد الأدنى لتنسيق الشعبة الهندسية (علمي رياضيات) 328 درجة فأكثر، أي بنسبة 80.00% فأكثر، بإجمالي 16293 طالبا وطالبة، بينما جاء الحد الأدنى لتنسيق الشعبة الأدبية 269.5 درجة فأكثر، أي بنسبة 65.73% فأكثر، بإجمالي 79033 طالبا وطالبة.
كما أعلن وزير التعليم العالي، والبحث العلمي، أمس الإثنين، نتيجة تنسيق المرحلة الثانية، والحدود الدنيا للقبول بالجامعات والمعاهد الحكومية لعام 2021، حيث جاء الحد الأدنى لتنسيق الشعبة العلمية 254.5 درجة فأكثر، أي بنسبة 62.07%، لأقل من الحد الأدنى المعلن للمرحلة الأولى للشعب العلمية، بإجمالي 186618 طالبا وطالبة، بينما جاء الحد الأدنى لتنسيق الشعبة الأدبية 238 درجة فأكثر، أي بنسبة 58.05% لأقل من 269.5 درجة، بإجمالي 56404 طالبا وطالبة.