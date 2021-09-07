استجابة لـ"الفجر".. محافظ قنا ينقل موظف بعد وقائع فساد في نجع حمادي إلى قوص

أصدر اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، قرارًا بنقل موظف بالوحدة المحلية لمجلس قروي الغربي بهجورة، في نجع حمادي، إلى مركز قوص، جنوب قنا، بناءً على المذكرة المرسلة من مجلس مدينة نجع حمادي.



وأصدر محافظ قنا، قراره رقم 565 لسنة 2021، بنقل عصام.ع.م.ح، بالدرجة الثالثة ب الهندسية، المساعدة، من الوحدة المحلية لمجلس قروي الغربي بهجورة التابعة لمركز ومدينة نجع حمادي، إلى العمل بالوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص.



فتح ملف الفساد



وكانت "الفجر" نشرت شكوى أحد المواطنين بمدينة نجع حمادي، شمال محافظة قنا، تفيد قيام موظف في إحدى الوحدات المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، بتحرير "عقود وهمية" بشأن توظيفه في إحدى الوحدات التابعة لمجلس المدينة، مقابل تقاضية مبالغ مالية، بالإضافة إلى تقاضية مبالغ أخرى نظير إنهاء بعض الأوراق من ملفات المياه والكهرباء والتصالح في مخالفات البناء.



"الفجر" بحثت في الوقائع، التي بدأت بشكوى من أحد المواطنين، وتضرره من قيام "عصام.ع.ا.ح، موظف بإحدى الوحدات المحلية التابعة لمركز ومدينة نجع حمادي، بعد أن أوهمه بقدرته على توظيفه والحصول على عقد مؤقت قابل للتثبيت بعد 6 اشهر مقابل مبلغ مالي، والذي قام بالفعل بتحرير عقد وهمي، إلا أنه قام بمهره بخاتم الوحدة المحلية.



تقدم الشخص المتضرر بشكوى إلى رئيس الوحدة المحلية، والذي قام بدوره بعمل مذكرة لعرضها على الوزير المحافظ أشرف غريب الداودي، إلا أنه اتضح أن هذا الشخص له علاقات بأعمال ذات شبهة لا يجوز لموظف أن يفعلها، وهي إنهاء أعمال خاصة بملفات التصالح في مخالفات البناء وإنهاء ملفات الكهرباء والمياه مقابل تقاضيه مبالغ مالية.



وعلمت "الفجر" أن اللواء أشرف غريب الداودي، محافظ قنا، أمر بالتحقيق في الواقعة والعمل على توقيع العقوبة اللازمة على هذا العامل.