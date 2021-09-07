Advertisements

بتروجت في مواجهه حرس الحدود وديا

الثلاثاء 07/سبتمبر/2021 - 04:17 م
بوابة الفجر
أميرة هاشم


يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي بتروجت بقيادة ربيع ياسين لمواجهه حرس الحدود وديا في تمام الرابعه من عصر الأربعاء ،في المباراة التي تقام بينهما علي ملعب بتروسبورت الفرعي بدوري القسم الثاني .

ومن المقرر أن يلتقي فريق بتروجت بشبين القناطر الخميس المقبل.

يذكر أن فريق بتروجت خاض 4 تجارب ودية ،حقق الفوز علي البلاستيك بنتيجة1-0 بينما علي الساحل السعودي 1-3،وحدائق الاهرام 3-0 ،والغابة 3-0.

وتعاقد مجلس إدارة الفريق مؤخراً عن بعض اللاعبين الجدد منهم أحمد عبد الرازق حارس سرس الليان، وأحمد رضا، واسلام حسين، من ابو قير، وطه نادي، وحساد البدري لاعبا بني سويف، ومحمد سعيد، لاعب اف سي مصر، ومحمد علي، ومحمد نور لاعب الجزيرة، ونادر عبد العاطي، ومحمد عبد الخالق لاعب المريخ ونادر عبدالعاطي مهاجم نبروة .


أخبار تهمك

عاجل.. إيهاب جلال يضع شرطا لتدريب المنتخب

منذ حوالي 15 ساعة

حقيقة حصول الأهلي على توقيع الصفقة الذهبية

منذ حوالي 6 ساعات

بالأسماء.. تعرف على جهاز منتخب مصر الأقرب لتولي المسئولية

منذ ساعة و نصف

عاجل.. سيراميكا كليوباترا ينقض على نجم الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

صفقة الزمالك الجديدة تتواجد في مقر القلعة البيضاء للمرة الأولى

منذ ساعة

خاص.. مفاجأة مدوية بشأن رحيل إيهاب جلال عن الإسماعيلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. أول قرار من الأهلي مع مصطفي البدري

منذ حوالي 14 ساعة

رضا عبد العال يرشح مدرب مفاجأة لتدريب المنتخب

منذ حوالي 13 ساعة

خاص- الزمالك يحصل على توقيع صفقتي الموسم ويكشف موقف قائد المنتخب

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. مدرب الأهلي السابق يقترب من خلافة ماهر في تدريب المصري

منذ ساعة

توضيح عاجل من الأهلي حول صفقات الفريق 2021

منذ حوالي 3 ساعات

شاهد.. الصور الأولى من خطوبة نور عمرو دياب

منذ أقل من ساعة

بأمر موسيماني.. الأهلي يقرر إعارة لاعبه إلى سيراميكا كليوباترا

منذ 34 دقيقة

مفاجأة مدوية.. الزمالك يستقر على بيع نجم الفريق

منذ ساعتين و 6 دقيقة

"الفجر" يكشف ملامح جهاز فينجادا مع منتخب مصر

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. موسيماني يوافق على رحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
03:30 م

عاجل.. مدرب الأهلي السابق يقترب من خلافة ماهر في تدريب المصري

بأمر موسيماني.. الأهلي يقرر إعارة لاعبه إلى سيراميكا كليوباترا

04:00 م

عاجل.. موسيماني يوافق على رحيل نجم الأهلي

12:00 م

حقيقة حصول الأهلي على توقيع الصفقة الذهبية

11:00 ص

بالأسماء.. تعرف على جهاز منتخب مصر الأقرب لتولي المسئولية

03:00 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: وهم الشهادة الجامعية.. وثلث أثرياء العالم لم يلتحقوا بالجامعات

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: طالبان تظهر «العين الحمراء» لداعش وتغازل القاعدة

ads
Advertisements