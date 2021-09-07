بتروجت في مواجهه حرس الحدود وديا





يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي بتروجت بقيادة ربيع ياسين لمواجهه حرس الحدود وديا في تمام الرابعه من عصر الأربعاء ،في المباراة التي تقام بينهما علي ملعب بتروسبورت الفرعي بدوري القسم الثاني .



ومن المقرر أن يلتقي فريق بتروجت بشبين القناطر الخميس المقبل.



يذكر أن فريق بتروجت خاض 4 تجارب ودية ،حقق الفوز علي البلاستيك بنتيجة1-0 بينما علي الساحل السعودي 1-3،وحدائق الاهرام 3-0 ،والغابة 3-0.



وتعاقد مجلس إدارة الفريق مؤخراً عن بعض اللاعبين الجدد منهم أحمد عبد الرازق حارس سرس الليان، وأحمد رضا، واسلام حسين، من ابو قير، وطه نادي، وحساد البدري لاعبا بني سويف، ومحمد سعيد، لاعب اف سي مصر، ومحمد علي، ومحمد نور لاعب الجزيرة، ونادر عبد العاطي، ومحمد عبد الخالق لاعب المريخ ونادر عبدالعاطي مهاجم نبروة .





