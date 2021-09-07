لأول مرة.. تطبيق التلقيح الاصطناعي فى الماشية لتحسين السلالات بواحة سيوة

قال دكتور هاني حسن مدير معهد التناسليات إن المعهد وبالتعاون مع مديرية الطب البيطري بمطروح قام بتنظيم قافلة بيطرية الي واحة سيوة ضمن المساهمة في مبادرة حياة كريمة التي أطلقها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصرى.





وتقوم القافلة البيطرية بعمليات التلقيح الاصطناعي لأول مرة في الواحة وبغرض التحسين الوراثي للسلالات المحلية من الأبقار المحلية لصغار المربين الأمر الذي يسهم في زيادة الإنتاجية من اللحوم والالبان وأيضا رفع مستوى معيشة صغار المزارعين والمربين.





جاء ذلك بناءا على تعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح وتوجيهات بنقل تكنولوجيا البحوث الي الحيز التطبيقي.





وأضاف حسن انه تم تدريب أطباء الواحة علي اعمال التلقيح الاصطناعي وأعمال الفحص التناسلي.