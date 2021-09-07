بالأخضر.. هنا الزاهد تتألق بأحدث ظهور لها

شاركت الفنانة هنا الزاهد، جمهورها بصور جديدة لها، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".





وظهرت "الزاهد" وهي ترتدي بدلة باللون الأخضر، عبارة عن جاكت نص كم باللون الأخضر، وتوب باللون الأبيض، وارتدت نظارة شمس، وتركت شعرها منسدلًا مما أثار إعجاب جمهورها.



والجدير بالذكر أن الفنانة هنا الزاهد، شاركت في السباق الرمضاني الماضي في مسلسل "النمر" وهو من بطولة محمد إمام، هنا الزاهد، نيرمين الفقي، محمد رياض، بيومي فؤاد، علاء مرسي، ومن إخراج شيرين عادل، تأليف محمد صلاح العزب.