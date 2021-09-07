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بالأخضر.. هنا الزاهد تتألق بأحدث ظهور لها
الثلاثاء 07/سبتمبر/2021 - 05:47 م
منار أشرف داود
شاركت الفنانة هنا الزاهد، جمهورها بصور جديدة لها، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وظهرت "الزاهد" وهي ترتدي بدلة باللون الأخضر، عبارة عن جاكت نص كم باللون الأخضر، وتوب باللون الأبيض، وارتدت نظارة شمس، وتركت شعرها منسدلًا مما أثار إعجاب جمهورها.
والجدير بالذكر أن الفنانة هنا الزاهد، شاركت في السباق الرمضاني الماضي في مسلسل "النمر" وهو من بطولة محمد إمام، هنا الزاهد، نيرمين الفقي، محمد رياض، بيومي فؤاد، علاء مرسي، ومن إخراج شيرين عادل، تأليف محمد صلاح العزب.
وظهرت "الزاهد" وهي ترتدي بدلة باللون الأخضر، عبارة عن جاكت نص كم باللون الأخضر، وتوب باللون الأبيض، وارتدت نظارة شمس، وتركت شعرها منسدلًا مما أثار إعجاب جمهورها.
والجدير بالذكر أن الفنانة هنا الزاهد، شاركت في السباق الرمضاني الماضي في مسلسل "النمر" وهو من بطولة محمد إمام، هنا الزاهد، نيرمين الفقي، محمد رياض، بيومي فؤاد، علاء مرسي، ومن إخراج شيرين عادل، تأليف محمد صلاح العزب.