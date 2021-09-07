نجم مانشستر يونايتد يعلن عدم رحيله عن الفريق خلال الميركاتو

أكد لاعب الوسط الهولندي، دوني فان دي بيك، الذي لم يغادر مانشستر يونايتد خلال سوق الانتقالات الصيفية على الرغم من عدم مشاركته مع الفريق، أنه واثق من بقائه في أولد ترافورد، وأشار إلى أن مسؤولي النادي طالبوه بالبقاء.





وقال لاعب الوسط الشاب في حديث مع لاعب الكرة الإنجليزي المعتزل ريو فرديناند، لقد تحدثت عن هذا الأمر مع المدرب والنادي وكانوا واضحين للغاية أنهم يريدون بقائي، المدرب كان إيجابياً تماماً معي: 'أحتاجك وأريدك أن تبقى'".





وأضاف: "ما أراه الآن في بداية الموسم أمر صعب، لأنني لم ألعب ولا دقيقة واحدة، لكن المدرب أخبرني أنه كل يوم في التدريبات يرى دوني مختلفاً".





وتابع: "يجب أن أثق به، إذا لم يكن بحاجة لي، لكان سمح لي بالرحيل، أعتقد أن لديه خططاً من أجلي" في إشارة إلى المدير الفني لمانشستر يونايتد، أولي جونار سولشاير.





وانتقل لاعب الوسط الدولي الصيف الماضي إلى مانشستر يونايتد قادماً من أياكس أمستردام مقابل 40 مليون يورو، لكنه بالكاد قدم أداء يذكر، حيث لم يتم الاعتماد عليه أساسياً في أي مباراة.



