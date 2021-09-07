إنطلاق الفعاليات التدريبية للمجموعة المتخصصة من مبادرة "كن سفيرا"

أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتعاون مع المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة فعاليات تدريب مجموعة متخصصة من مبادرة "كن سفيرا" بهدف تأهيل الشباب لتطبيق أسس التنمية المستدامة الشاملة بمشاركة 123 متدربا منهم 56 سيدة من مؤسسات حياة كريمة مصر الخير كريتاس سيتي جامعة أسوان نادي روتاري.





وأشار الدكتور أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى توافق واتساق رؤية مصر 2030 في نسختها المحدثة مع أهداف أجندة أفريقيا 2063 كما أن هناك اتساقا كذلك بين الرؤية وبين أهدف التنمية المستدامة الأممية مؤكدا أن النسخة المحدثة من الرؤية تتضمن مبادئ حاكمة ومؤشرات وأهداف استراتيجية وممكنات تساعد في الوصول إلى الأهداف المحددة.





وقال إن مصر نجحت خلال السنوات الأخيرة على عدة أصعدة وعلى رأسها الصعيد الاقتصادي والاجتماعي إضافة إلى نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الذي بدأته الدولة في 2016 وتحقيق معدلات جيدة نالت ثقة المؤسسات الدولية مؤكدا أن الإصلاح الاقتصادي أسهم في رفع معدل النمو الاقتصادي ومكqن الدولة من استعادة الاستقرار الكلي وبناء أساس متين وقوي للاقتصاد وأن الحكومة ماضية في تحقيق وبلوغ كل أهداف التنمية المستدامة ضمن رؤية مصر 2030.





ولفت إلى أهمية توطين أهداف التنمية المستدامة وأنه يتم حاليا إعداد تقارير حول توطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات من خلال إعداد تقرير لكل محافظة بهدف الاستفادة من المزايا النسبية لكل محافظة وتحديد وتحديث قيم المؤشرات على المستوى المحلي بالإضافة إلى مقارنة ما تم انجازه بمستهدفات المحافظة ودعم متخذي القرار.





وحول أهمية عملية التحول الرقمي أوضح نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أنها تساعد في تحسين عملية الحوكمة وخاصة الجزء الخاص بالفساد حيث أنه يركز على فصل مقدم الخدمة عن طالبها بالإضافة إلى توفير الوقت والجهد على المواطن خلال حصوله على الخدمات المختلفة وأن هناك علاقة بين عملية التحول الرقمي والدعم الذي تقدمه الحكومة مشيرا إلى أهمية وجود قواعد بيانات تكنولوجية والتعرف على خصائص كل الأفراد والأسر وهو ما يساعد على خفض الهدر في الدعم.





من جانبها استعرضت الدكتورة شريفة شريف المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة طبيعة عمل المعهد -الذراع التدريبي لوزارة التخطيط - الذي يهدف إلى تطبيق مبادئ الحوكمة من أجل تحقيق رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة مشيرة إلى أن المعهد يستهدف عقد شراكات مع مؤسسات تعليمية وتدريبية إقليمية ودولية عديدة لتقديم مجموعة متميزة من البرامج التي تقدم وفق أحدث الأساليب التدريبية.