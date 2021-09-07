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تطور جديد بشأن ملف رحيل ديانج عن الأهلي

الثلاثاء 07/سبتمبر/2021 - 04:32 م
بوابة الفجر
علي خلاف
شهدت مفاوضات مسؤولي جالطة سراي التركي مع نظرائهم في الأهلي لشراء النجم الدولي المالي آليو ديانج لاعب وسط الفريق الكروي الأول بالنادي الأحمر تطورا جديدا في الفترة الأخيرة.

رحيل ديانج عن الأهلي

وطلب مسؤولو النادي الأهلي من من نظرائهم فى جالاتا سراي التركي الحصول على مبلغ  2 مليون دولار لاستعارة المالي آليو ديانج خلال الفترة الجارية من الانتقالات الصيفية.

وأبدى مسؤولو القلعة الحمراء موافقتهم على وضع بند يتيح لنادي جالطة سراي شراء النجم المالي آليو ديانج مقابل 5.5 مليون دولار في قادم المواسم.

الجدير بالذكر أن نادي جالاتا سراى التركي كام قد رفع عرضه المادى للتعاقد مع ديانج لاعب وسط الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي  لـ6 ملايين يورو، فى سبيل إقناع المارد الأحمر بالموافقة على بيع اللاعب قبل غلق باب الانتقالات الصيفية.

من جانبه أصر مسؤولو النادي الأهلي على 8 ملايين دولار للموافقة على بيع ديانج لاعب وسط الفريق الكروي الأول بالنادي الأحمر في الفترة المقبلة أو 7 ملايين دولار و20% من عائد بيع اللاعب فى المستقبل.

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