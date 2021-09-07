تطور جديد بشأن ملف رحيل ديانج عن الأهلي

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تطور جديد بشأن ملف رحيل ديانج عن الأهلي
الثلاثاء 07/سبتمبر/2021 - 04:32 م
علي خلاف
شهدت مفاوضات مسؤولي جالطة سراي التركي مع نظرائهم في الأهلي لشراء النجم الدولي المالي آليو ديانج لاعب وسط الفريق الكروي الأول بالنادي الأحمر تطورا جديدا في الفترة الأخيرة.
رحيل ديانج عن الأهلي
وطلب مسؤولو النادي الأهلي من من نظرائهم فى جالاتا سراي التركي الحصول على مبلغ 2 مليون دولار لاستعارة المالي آليو ديانج خلال الفترة الجارية من الانتقالات الصيفية.
وأبدى مسؤولو القلعة الحمراء موافقتهم على وضع بند يتيح لنادي جالطة سراي شراء النجم المالي آليو ديانج مقابل 5.5 مليون دولار في قادم المواسم.
الجدير بالذكر أن نادي جالاتا سراى التركي كام قد رفع عرضه المادى للتعاقد مع ديانج لاعب وسط الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي لـ6 ملايين يورو، فى سبيل إقناع المارد الأحمر بالموافقة على بيع اللاعب قبل غلق باب الانتقالات الصيفية.
من جانبه أصر مسؤولو النادي الأهلي على 8 ملايين دولار للموافقة على بيع ديانج لاعب وسط الفريق الكروي الأول بالنادي الأحمر في الفترة المقبلة أو 7 ملايين دولار و20% من عائد بيع اللاعب فى المستقبل.