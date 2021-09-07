السبت.. مهرجان الإسكندرية للسينما الفرانكوفونية يطلق دورته الأولى





يكرم مهرجان "الإسكندرية للسينما الفرانكوفية" النجم المصري هاني سلامة والنجمة الفرنسية أن بريجيت روون والمنتج التونسي حسن دلدول وأفلام مصر العالمية "سيمون "عضوا بلجنة تحكيم المسابقة الطويلة وبرنامج خاص لسكندريات يوسف شاهين

تنطلق يوم السبت المقبل بمسرح سيد درويش الدورة الأولي لمهرجان الإسكندرية للسينما الفرانكوفونية و تستمر حتي 16 سبتمبر الجاري .



يكرم المهرجان في حفل الإفتتاح النجم المصري هاني سلامة وشركة أفلام مصر العالمية "يوسف شاهين " التي تعد من أوئل الشركات السينمائية التي فتحت مجالات تعاون فنية مشتركة مع فرنسا وسيتم عرض أفلام سكندريات يوسف شاهين ، وهي اسكندرية ليه ، اسكندرية نيويورك ، اسكندرية كمان وكمان

وفيلم " صراع في الميناء " كأول فيلم لشاهين تحدث من خلاله بشكل مباشر عن مدينة الإسكندريه

وفي حفل الختام يكرم المهرجان النجمة الفرنسية الكبيرة أن بريجيت روون والمنتج التونسي الكبير حسن دلدول.



يشهد حفل الإفتتاح عرض للفيلم الذي صوره الأخوين لوميير في مصر وعرض بسينما كوزمو جراف في نوفمبر عام 1897 وتصل مدته الي نحو 4 دقائق

يحتفي المهرجان بالسينما التونسية ضيف الشرف وفي قسم خاص بها يعرض مجموعة من كلاسيكيات السينما التونسية هي فيلم " شمس الضباع " للمخرج رضا الباهي ، وفيلم " ريح السد " للمخرج نوري بو زيد ، وفيلم " عصفور السطح " للمخرج فريد بوغدير ، وفيلم صمت القصور للمخرجه مفيدة التلاتلي .



وفي إطار برنامج التكريم سيكون هناك تحية لـ " مصطفي الحسناوي" مخرج الأفلام الوثائقية التونسي الذي كانت أغلب أفلامه عن مصر ، تحت برنامج " مصر بعيون تونسية " وسيتم تقديم فيلمين هما " ظلال " و " عندما تغني المرأه " كما يقام معرضا لأفيشات السينما التونسية.



يتضمن المهرجان مسابقتين الأولي للأفلام الطويلة ويتنافس علي جوائزها 10 أفلام منها اللبناني " قلتلك خلاص " إخراج إيلي خليفه والفيلم القبرصي " مواطن مميز " من إخراج مارينوس كارتيكس والفيلم الروماني " الفتاة التي بال كلبها " إخراج " أندري هوتولك " وفيلم " الزهرة الزرقاء" إنتاج مشترك مابين صربيا وكرواتيا وإخراج زينكو أوجريستا والفيلم المغربي " مرجانه " في عرضه العالمي الأول وهو من إخراج جمال السويسي .



والفيلم المغربي " التائهون " في عرضه الدولي الأول

وفيلم " أطلس " إنتاج إيطالي سويسري بلجيكي مغربي مشترك من إخراج نيكولو كاستلي

والفيلم اليوناني " الخياط " إخراج سوناليزا كنترمان في عرضه الشرق أوسطي الأول ويتنافس علي جوائز مسابقة الأفلام القصيرة مايزيد عن الـ 20 فيلما منها فيلم " الرحله الطويله " من اخراج علي خلدوم وإنتاج مشترك بين بلجيكا والعراق وفيلم " لارج المترنح أو المتمايل " وهو إنتاج كرواتي واخراج ثلاثة مخرجين هم " سيجي نوسيرمك ،، جوديتا كامولين ، جسما منوت.



وفيلم " شاشات شنغهاي " إنتاج فرنسي من اخراج " جافي سيمك " وفيلم " لا مزيد من الأبطال " إخراج أرنو خيادجانيا وهو إنتاج مشترك بين فرنسا وأرمينيا

وفيلم " وهكذا نحن علي قيد الحياة " إنتاج بلجيكي من إخراج راندا أبو فخر .



لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الطويلة تترأسها النجمة الفرنسية الكبيرة أن بريجيت روون س اللجنة النجمة الفرنسية الكبيرة آن بريجيت روون المولودة في 28 سبتمبر 1946 في تولون بفرنسا وظهرت لأول مرة في السينما عام 1971 و ذلك في " Out 1, noli me tangere " للمخرج العالمي جاك ريفيت ، و كان هذا العمل بمثابة بداية لمسيرة حافلة بالنجاحات.

وفي السبعينيات ، قدمت بريجيت روان عدة مسرحيات وأعمال تليفزيونية مميزة وهو ما جعل الأضواء تتركز عليها بنسبة أكبر وتكتسب المزيد من الشعبية والجماهيرية.



وأخرجت أول فيلم قصير لها بعنوان " Grosse " وفاز بجائزة César في عام 1986 ، ثم قدمت فيلمها الروائي الأول " Outremer " عام (1990) ، الذي نال جائزة في أسبوع النقاد خلال مهرجان كان السينمائي عام 1990.



بينما يترأس الناقد " سيتريك سوبتفالي لجنة تحكيم الأفلام القصيرة وتضم في عضويتها المخرج التونسي مختار العجيني والمخرج المصري موني محمود المدير الفني لمهرجان الإسكندرية للأفلام القصيرة.

أفلام المهرجان يغلب عليها طابع الإنتاج المشترك بين الدول الفرانكوفونية وبعضها والدول العربية والأوروبية ومن المقرر أن الدورة الأولي ستشهد تأسيس منتدي الإنتاج المشترك بين الدول الفرانكوفونية بهدف دعم مبادرات الإنتاج المشترك بين دول المنظمة



يقيم المهرجان مجموعة من الفعاليات في مراكز التجمع الثقافية بوسط المدينة منها ماستر كلاس تضم عدد من اللقاءات المفتوحة منها لقاء مع النجم هاني سلامة في الساعة الواحدة ظهر يوم الأحد 12 سبتمبر الجاري ولقاء أخر مع الفنان سمير صبري رئيس المهرجان في تمام الساعة الواحدة ظهر يوم 13 سبتمبر الجاري للحديث عن تجاربهما في فنون السينما المتنوعة .



