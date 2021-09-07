بيان مهم من الجامعة العربية بشأن مستجدات الأوضاع في ليبيا.. تفاصيل

صرح مصدر مسؤول بالامانة العامة لجامعة الدول العربية أن الامانة تتابع باهتمام بالغ التطورات التي تشهدها دولة ليبيا خلال الأونة الأخيرة.





ورحب المصدر في هذا الاطار بالإفراج عن ثمانية من الموقوفين الذين تم تسليمهم لمجلس حكماء مصراته، مشيداً بالجهود المبذولة في هذا الخصوص باعتبارها جزءاً من تدابير بناء الثقة المطلوب تواترها خلال الفترة المقبلة.





وفي ذات السياق حذر المصدر من تكرار الاشتباكات المؤسفة التي وقعت خلال الآونة الأخيرة وتأثيرها السلبي على التفوق المحرز مؤخراً على كافة الأصعدة.





وأكد المصدر على موقف الجامعة الثابت والمطالب بضرورة الوفاء بكافة الاستحقاقات المتعلقة بإجراء الانتخابات في موعدها المقرر، في ديسمبر المقبل، وكذلك اتخاذ ما يلزم من إجراءات لإخراج التواجد العسكري الاجنبي بكافة مكوناته من ليبيا لضمان إجراء الانتخابات بشكل ذي مصداقية.



