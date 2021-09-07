Advertisements

بعد تعافيها من حادث الساحل .. سمر تطرح "آخر السيزون" عبر اليوتيوب

الثلاثاء 07/سبتمبر/2021 - 05:50 م
بوابة الفجر
هبة أحمد



طرحت المطربة سمر، اليوم أغنية جديدة على طريقة الفيديو كليب لاريكس عبر حسابها الشخصي بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وتحمل أسم " آخر السيزون"، من كلمات عصام حجاج، وألحان تامر حجاج، وتوزيع أشرف البرنس.

وتعد "آخر السيزون" أحدث أغاني سمر السينجل بعد تعافيها من حادث الساحل، حيث عادت لنشاطها الفني وطرحت مؤخرا بعد شفائها مهرجان "إحنا بحر"، وهي من كلمات و ألحان محمود العربي، وتوزيع خليل وشيندي، ومن قبل أغنية " لغز كبير"، والتي تخطت حاجز الـ 4 مليون مشاهدة خلال أسبوعين من طرحه، وتم تصويرها في منطقة الحزام الأخضر تحت قيادة المخرج نبيل مكاوي، والأغنية من كلمات إسلام كابونجا، وألحان إسلام ساسو.

وكانت سمر قد تعرضت لحادث مروع أوائل الشهر الماضي في طريق عودتها من الساحل الشمالي، بعد انتهاء حفلها في أحد أماكن السهر الشهيرة، مما أدى لتحطم سيارتها بالكامل، وتم نقلها إلى المستشفى هي ومن معها.

يذكر أن "سمر" قدمت عددًا من الأغاني وصورتها كفيديو كليب منها "غيرو" من كلمات عبدالمنعم طه وألحان فارس فهمي وتوزيع إسلام شيبسى وميدو مزيكا إخراج ياسر سامى و"سيبني عايشة " من كلمات رضا المصري وألحان فارس فهمي وتوزيع إسلام سيبسي وميدو مزيكا ومن إخراج ياسر سامي و"ضحكينا يا دنيا" مع الشاعر ملاك عادل والملحن مدين والموزع أشرف البرنس ومهندس الصوت هاني محروس وإخراج الكليب عبدالمنعم ربيع، وكذلك أغنية "الدلع الحلو"والتي حققت نجاحا كبيرا .

أخبار تهمك

عاجل.. مدرب الأهلي السابق يقترب من خلافة ماهر في تدريب المصري

منذ ساعتين و 38 دقيقة

عبد الله السعيد يتخذ قرارا ناريا من أجل الانتقال إلى الزمالك

منذ ساعة و 10 دقيقة

عاجل.. إيهاب جلال يضع شرطا لتدريب المنتخب

منذ حوالي 17 ساعة

بالأسماء.. تعرف على جهاز منتخب مصر الأقرب لتولي المسئولية

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. سيراميكا كليوباترا ينقض على نجم الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. موسيماني يوافق على رحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

خاص- الزمالك يحصل على توقيع صفقتي الموسم ويكشف موقف قائد المنتخب

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة مدوية.. الزمالك يستقر على بيع نجم الفريق

منذ حوالي 4 ساعات

خاص.. مفاجأة مدوية بشأن رحيل إيهاب جلال عن الإسماعيلي

منذ حوالي 5 ساعات

بأمر موسيماني.. الأهلي يقرر إعارة لاعبه إلى سيراميكا كليوباترا

منذ ساعتين و 8 دقيقة

رضا عبد العال يرشح مدرب مفاجأة لتدريب المنتخب

منذ حوالي 14 ساعة

توضيح عاجل من الأهلي حول صفقات الفريق 2021

منذ حوالي 5 ساعات

برشلونة يصارع ليفربول والبايرن على ضم الجوهرة الذهبية

منذ ساعة و 8 دقيقة

عاجل- موعد مباراة السوبر المصري بين الأهلي وطلائع الجيش

منذ ثلث ساعة

حقيقة حصول الأهلي على توقيع الصفقة الذهبية

منذ حوالي 7 ساعات

تطور جديد بشأن ملف رحيل ديانج عن الأهلي

منذ أقل من ساعتين
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
05:46 م

عاجل- موعد مباراة السوبر المصري بين الأهلي وطلائع الجيش

عاجل.. مدرب الأهلي السابق يقترب من خلافة ماهر في تدريب المصري

03:30 م

بأمر موسيماني.. الأهلي يقرر إعارة لاعبه إلى سيراميكا كليوباترا

04:00 م

عبد الله السعيد يتخذ قرارا ناريا من أجل الانتقال إلى الزمالك

04:58 م

عاجل.. موسيماني يوافق على رحيل نجم الأهلي

12:00 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: وهم الشهادة الجامعية.. وثلث أثرياء العالم لم يلتحقوا بالجامعات

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: طالبان تظهر «العين الحمراء» لداعش وتغازل القاعدة

ads
Advertisements