خدرته وضربته حتى الموت.. اعترافات المتهمة بقتل زوجها في المنصورة

اعترفت المتهمة بقتل زوجها بمدينة المنصورة في محافظة الدقهلية، بقتلها الزوج وبتخديره وخنقه باستخدام مخدة، ثم التعدي عليه بالضرب حتى توفي.



وكانت شهدت مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية واقعة مأساوية حيث أقدمت ربة منزل "زوجة ثانية" على قتل زوجها وإصابة نجلته، بعدما هددها بالطلاق والطرد من المنزل.



وتلقى اللواء سيد سلطان مدير أمن الدقهلية إخطارًا من اللواء إيهاب عطية مدير مباحث الدقهلية يفيد بورود بلاغ لمأمور قسم ثان المنصورة بالعثور على جثة رجل في العقد الرابع من عمره مقتولًا داخل شقته بمنطقة شارع 10 دائرة قسم ثان المنصورة واتهام أسرته لزوجته بقتله.



على الفور انتقل المقدم عبد الحميد الشورى رئيس مباحث قسم ثانى والرائد محمد هيت معاون المباحث إلى مكان الواقعة وبالفحص، تبين العثور على جثة المجني عليه "صالح. م" 41 سنة ميكانيكي، وبها عدة طعنات وإصابة ابنته.



ووجهت أسرة الضحية أصابع الاتهام لزوجته الثانية، "أم هاشم. ف. أ"، 29 سنة، وشهرتها "شيماء" بقتله لتكرار حدوث المشاجرات بينهما وتهديده لها بالطلاق والطرد من الشقة.



وتمكن ضباط المباحث من القبض على الزوجة قبل هروبها خارج مدينة المنصورة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة ومباشرة التحقيقات.