شريف رمزي يوجه رسالة لجمهوره.. تعرف عليها

نشر الفنان شريف رمزي صورة له تجمعه مع ابنته وهو يحملها تدعيمًا لها في أول يوم مدرسة لها، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وعلق" رمزي" على الصورة قائلًا:" أصعب يوم في حياة أي طفل الدراسية هو أول يوم حيبعد فيه عن أهله ويروح المدرسة لوحده ويتساب هناك يعتمد على نفسه.."



وتابع قائلًا:"اليوم ده تقريبًاً كلنا مبننساهوش ولو عدى على خير بنبدأ حياتنا الدراسية بسلام ولو كان يوم وحش وصعب بيقى أكيد في تقصير ما حصل من أهلنا في تمهيدنا وتحضيرنا ليه وساعتها بيأثر بشكل أو بآخر في صحتنا النفسية طول حياتنا فأرجوكم إهتمو قوي باليوم ده تحديدًا لسلامة وصحة نفسية ولادكم".