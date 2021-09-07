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شريف رمزي يوجه رسالة لجمهوره.. تعرف عليها
الثلاثاء 07/سبتمبر/2021 - 05:19 م
منار أشرف داود
نشر الفنان شريف رمزي صورة له تجمعه مع ابنته وهو يحملها تدعيمًا لها في أول يوم مدرسة لها، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وعلق" رمزي" على الصورة قائلًا:" أصعب يوم في حياة أي طفل الدراسية هو أول يوم حيبعد فيه عن أهله ويروح المدرسة لوحده ويتساب هناك يعتمد على نفسه.."
وتابع قائلًا:"اليوم ده تقريبًاً كلنا مبننساهوش ولو عدى على خير بنبدأ حياتنا الدراسية بسلام ولو كان يوم وحش وصعب بيقى أكيد في تقصير ما حصل من أهلنا في تمهيدنا وتحضيرنا ليه وساعتها بيأثر بشكل أو بآخر في صحتنا النفسية طول حياتنا فأرجوكم إهتمو قوي باليوم ده تحديدًا لسلامة وصحة نفسية ولادكم".
وعلق" رمزي" على الصورة قائلًا:" أصعب يوم في حياة أي طفل الدراسية هو أول يوم حيبعد فيه عن أهله ويروح المدرسة لوحده ويتساب هناك يعتمد على نفسه.."
وتابع قائلًا:"اليوم ده تقريبًاً كلنا مبننساهوش ولو عدى على خير بنبدأ حياتنا الدراسية بسلام ولو كان يوم وحش وصعب بيقى أكيد في تقصير ما حصل من أهلنا في تمهيدنا وتحضيرنا ليه وساعتها بيأثر بشكل أو بآخر في صحتنا النفسية طول حياتنا فأرجوكم إهتمو قوي باليوم ده تحديدًا لسلامة وصحة نفسية ولادكم".