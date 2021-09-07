Advertisements

إياد نصار يتعاقد على فيلم جديد.. تفاصيل

الثلاثاء 07/سبتمبر/2021 - 05:56 م
بوابة الفجر
يارا أحمد



تعاقد الفنان اياد نصار، مع شركة الفارس للسينما لصاحبها وائل عامر على بطولة فيلم جديد من تأليف مصطفى البربري واخراج روجينا بسالي ، وجاري تحديد باقي الابطال والاتفاق النهائي علي اسم الفيلم الذي تخوض به "الفارس للسينما" تجربتها الانتاجية الثانية بعد فيلم "استدعاء ولي عمرو" من إخراج أحمد البدري، وتأليف محمد سمير مبروك، ومن بطولة حورية فرغلي، ومحمد عز، وسماح أنور، وصبري فواز، ومحمد لطفي .

وفي سياق متصل تنوي الجهة المنتجة توفير كافة الجهود لتقديم عمل متميز ، حيث تجرى الاستعدادات على قدم وساق للتعاقد مع باقي الاسماء المرشحة للمشاركة في البطولة ، والمقرر أن تشهد العديد من المفاجات والتي سيتم الاعلان عنها في وقت لاحق ، كما سيشهد الفيلم مشاركة عدد من النجوم كضويف شرف ، وعقب الانتهاء من التعاقدات سوف تبدأ المخرجة روجينا بسالي معاينة أماكن التصوير على أن تبدأ تصوير المشاهد الاولى خلال الفترة القليلة المقبلة .


من ناحية اخري ينتظر إياد نصار، فس  الوقت الحالي عرض فيلم "الكاهن"مع جمال سليمان ودرة وفتحي عبد الوهاب ومحمود حميدة وحسين فهمي، من إخراج عثمان أبو لبن ، كما بدأ تصوير فيلم "الباب الاخضر" مع المخرج رؤوف عبدالعزيز ، ويشارك أيضاً فى العرض المسرحي "ياما في الجراب يا حاوي"، مع الفنانين يحيي الفخراني ومحمد الشرنوبي وكارمن سليمان.
أما المخرجة روجينا بسالي فكانت قد قدمت فيلم عن الفنانة الراحلة سناء جميل ولاقى صدى نقدي كبير وظل يعرض أربع سنوات كاملة  وحصل على جوائز عديدة من مصر وخارجها ، كما أعادت النجمة صفية العمري للسينما مرة أخري بعد غياب سنوات طويلة من خلال فيلم "كان لك معايا" .

أخبار تهمك

عبد الله السعيد يتخذ قرارا ناريا من أجل الانتقال إلى الزمالك

منذ ساعة و 11 دقيقة

مفاجأة مدوية.. الزمالك يستقر على بيع نجم الفريق

منذ حوالي 4 ساعات

خاص- الزمالك يحصل على توقيع صفقتي الموسم ويكشف موقف قائد المنتخب

منذ حوالي 6 ساعات

توضيح عاجل من الأهلي حول صفقات الفريق 2021

منذ حوالي 5 ساعات

بأمر موسيماني.. الأهلي يقرر إعارة لاعبه إلى سيراميكا كليوباترا

منذ ساعتين و 8 دقيقة

حقيقة حصول الأهلي على توقيع الصفقة الذهبية

منذ حوالي 7 ساعات

خاص.. مفاجأة مدوية بشأن رحيل إيهاب جلال عن الإسماعيلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. مدرب الأهلي السابق يقترب من خلافة ماهر في تدريب المصري

منذ ساعتين و 39 دقيقة

بالأسماء.. تعرف على جهاز منتخب مصر الأقرب لتولي المسئولية

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. موسيماني يوافق على رحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

برشلونة يصارع ليفربول والبايرن على ضم الجوهرة الذهبية

منذ ساعة و 9 دقيقة

عاجل.. إيهاب جلال يضع شرطا لتدريب المنتخب

منذ حوالي 17 ساعة

رضا عبد العال يرشح مدرب مفاجأة لتدريب المنتخب

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. سيراميكا كليوباترا ينقض على نجم الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل- موعد مباراة السوبر المصري بين الأهلي وطلائع الجيش

منذ أقل من نصف ساعة

تطور جديد بشأن ملف رحيل ديانج عن الأهلي

منذ أقل من ساعتين
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
05:46 م

عاجل- موعد مباراة السوبر المصري بين الأهلي وطلائع الجيش

عاجل.. مدرب الأهلي السابق يقترب من خلافة ماهر في تدريب المصري

03:30 م

بأمر موسيماني.. الأهلي يقرر إعارة لاعبه إلى سيراميكا كليوباترا

04:00 م

عبد الله السعيد يتخذ قرارا ناريا من أجل الانتقال إلى الزمالك

04:58 م

عاجل.. موسيماني يوافق على رحيل نجم الأهلي

12:00 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: وهم الشهادة الجامعية.. وثلث أثرياء العالم لم يلتحقوا بالجامعات

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: طالبان تظهر «العين الحمراء» لداعش وتغازل القاعدة

ads
Advertisements