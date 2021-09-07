إياد نصار يتعاقد على فيلم جديد.. تفاصيل







تعاقد الفنان اياد نصار، مع شركة الفارس للسينما لصاحبها وائل عامر على بطولة فيلم جديد من تأليف مصطفى البربري واخراج روجينا بسالي ، وجاري تحديد باقي الابطال والاتفاق النهائي علي اسم الفيلم الذي تخوض به "الفارس للسينما" تجربتها الانتاجية الثانية بعد فيلم "استدعاء ولي عمرو" من إخراج أحمد البدري، وتأليف محمد سمير مبروك، ومن بطولة حورية فرغلي، ومحمد عز، وسماح أنور، وصبري فواز، ومحمد لطفي .



وفي سياق متصل تنوي الجهة المنتجة توفير كافة الجهود لتقديم عمل متميز ، حيث تجرى الاستعدادات على قدم وساق للتعاقد مع باقي الاسماء المرشحة للمشاركة في البطولة ، والمقرر أن تشهد العديد من المفاجات والتي سيتم الاعلان عنها في وقت لاحق ، كما سيشهد الفيلم مشاركة عدد من النجوم كضويف شرف ، وعقب الانتهاء من التعاقدات سوف تبدأ المخرجة روجينا بسالي معاينة أماكن التصوير على أن تبدأ تصوير المشاهد الاولى خلال الفترة القليلة المقبلة .





من ناحية اخري ينتظر إياد نصار، فس الوقت الحالي عرض فيلم "الكاهن"مع جمال سليمان ودرة وفتحي عبد الوهاب ومحمود حميدة وحسين فهمي، من إخراج عثمان أبو لبن ، كما بدأ تصوير فيلم "الباب الاخضر" مع المخرج رؤوف عبدالعزيز ، ويشارك أيضاً فى العرض المسرحي "ياما في الجراب يا حاوي"، مع الفنانين يحيي الفخراني ومحمد الشرنوبي وكارمن سليمان.

أما المخرجة روجينا بسالي فكانت قد قدمت فيلم عن الفنانة الراحلة سناء جميل ولاقى صدى نقدي كبير وظل يعرض أربع سنوات كاملة وحصل على جوائز عديدة من مصر وخارجها ، كما أعادت النجمة صفية العمري للسينما مرة أخري بعد غياب سنوات طويلة من خلال فيلم "كان لك معايا" .



