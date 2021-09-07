ميناء دمياط يتداول 24 سفينة ويستقبل ناقلة غاز مسال لتحميل 64 ألف طن

أعلن المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط تداول 24 سفينة للحاويات والبضائع في الميناء، خلال ال 24 ساعة الماضية.





وذكر المركز أن حركة الصادر من البضائع بلغت 18 ألفا و137 طنا، وتشمل: 10338 طن فوسفات و 5700 طن ملح و 1400 طن مولاس و 700 طن داي امونيا.





أما حركة الوارد من البضائع، أضاف المركز أنها بلغت 29 ألفا و964 طنا، وتشمل: 1649 طن خشب زان و 12800 طن ذرة و 3093 طن سكر و 5092 طن حديد و 7330 طن ابلاكاش .





وأشار إلى أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 47 ألفا و171 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 998 طنا، في حين بلغت حركة تداول الشاحنات 3951 شاحنة.





وقال رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط وليد عوض إن الميناء استقبل ناقلة غاز مسال ترفع علم بروناي والمقرر لها أن تقوم بتحميل شحنة تبلغ حوالي 64 ألف طن من الغاز المسال متجهة إلى باكستان.





وذكر بيان للهيئة أن رئيس مجلس الإدارة تابع عملية دخول الناقلة وتراكيها على الرصيف الخاص بمحطة إسالة الغاز باستخدام القاطرات المملوكة للهيئة ووجه برفع حالة الاستعداد حتى مغادرتها بأمان مع مراعاة تطبيق كافة إجراءات التأمين و السلامة المتبعة أثناء التعامل مع هذه النوعية من السفن ويأتي ذلك في إطار تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لتداول الغاز والطاقة بالمنطقة.





يذكر أن محطة إسالة وتصدير الغاز بميناء دمياط تعد أحد أكبر محطات إسالة الغاز في الشرق الأوسط وتعد الشحنة التي ستنقلها ناقلة الغاز المسال رقم ( 23 ) بعد استئناف العمل بالمحطة بعد توقف دام حوالي 8 سنوات .