الاستئناف تنظر تظلم الزمالك الأسبوع المقبل

حدد المستشار عادل الشوربجى رئيس لجنة الاستئناف بالاتحاد المصري لكرة القدم موعدا غايته الأسبوع المقبل لبداية نظر التظلم الذي تقدم به نادي الزمالك ضد العقوبات الصادرة بحقه من إدارة المسابقات حول أحداث مباراة الفريق في الجولة الأخيرة لمسابقة الدوري الممتاز.









جاء ذلك خلال تسلم المستشار الشوربجى تظلم نادي الزمالك خلال الفترة المنصوص عليها لائحيا.









جدير بالذكر أن فاز نادي الزمالك بالدوري المصري الممتاز خلال الموسم المنصرم 2020-2021.