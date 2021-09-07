Advertisements

اتحاد الكرة يقرر استئناف النشاط 21 سبتمبر

الثلاثاء 07/سبتمبر/2021 - 05:31 م
بوابة الفجر
محمد جمال
قرر الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد استئناف النشاط الكروي بإقامة مباراة السوبر عن الموسم الماضي بين الأهلي وطلائع الجيش يوم 21 سبتمبر الحالي.


 فيما تقام مباراتي دور ال16 لكأس مصر ( الأهلي مع انبي وسموحة مع بيراميدز) يوم 25 سبتمبر، ومباراة دور ال8 بين الفائزين في المباراتين يوم 29 سبتمبر .


وستقام مباراة الدور قبل النهائي بين الزمالك وأسوان يوم 2 أكتوبر والمباراة الأخرى بين الفائز في دور الثمانية مع بتروجيت يوم 3 أكتوبر، فيما تقام المباراة النهائية للكأس يوم 19 أكتوبر ، قبل انطلاق مسابقة الدوري الممتاز يوم 25 أكتوبر .

الكلمات المفتاحية

مصر بيراميدز اتحاد الكرةا لمصري اتحاد الكرة

أخبار تهمك

عاجل.. موسيماني يوافق على رحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

بأمر موسيماني.. الأهلي يقرر إعارة لاعبه إلى سيراميكا كليوباترا

منذ ساعتين و 10 دقيقة

تطور جديد بشأن ملف رحيل ديانج عن الأهلي

منذ أقل من ساعتين

رضا عبد العال يرشح مدرب مفاجأة لتدريب المنتخب

منذ حوالي 14 ساعة

حقيقة حصول الأهلي على توقيع الصفقة الذهبية

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. إيهاب جلال يضع شرطا لتدريب المنتخب

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. سيراميكا كليوباترا ينقض على نجم الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

توضيح عاجل من الأهلي حول صفقات الفريق 2021

منذ حوالي 5 ساعات

بالأسماء.. تعرف على جهاز منتخب مصر الأقرب لتولي المسئولية

منذ حوالي 3 ساعات

خاص.. مفاجأة مدوية بشأن رحيل إيهاب جلال عن الإسماعيلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. مدرب الأهلي السابق يقترب من خلافة ماهر في تدريب المصري

منذ ساعتين و 41 دقيقة

برشلونة يصارع ليفربول والبايرن على ضم الجوهرة الذهبية

منذ ساعة و 11 دقيقة

عاجل- موعد مباراة السوبر المصري بين الأهلي وطلائع الجيش

منذ أقل من نصف ساعة

عبد الله السعيد يتخذ قرارا ناريا من أجل الانتقال إلى الزمالك

منذ ساعة و 13 دقيقة

مفاجأة مدوية.. الزمالك يستقر على بيع نجم الفريق

منذ حوالي 4 ساعات

خاص- الزمالك يحصل على توقيع صفقتي الموسم ويكشف موقف قائد المنتخب

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

مواعيد مباريات الأسبوع 33 وجدول ترتيب الدوري المصري

لجنة المسابقات.. تعديل موعد مباراة الحدود ودجلة بسبب مباراة الاتحاد السكندرى

رئيس لجنة المسابقات يتوعد الأندية بعقوبات مشددة

الحياة تعود لكرة القدم.. تعرف على مواعيد عودة أبرز الدوريات الأوروبية

الزمالك يقرر خوض 5 وديات قبل عودة الدوري وأبطال إفريقيا

عاجل - الاتحاد الإفريقي يعلن تأجيل نصف النهائي والمباراة النهائية لدوري أبطال إفريقيا

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
05:46 م

عاجل- موعد مباراة السوبر المصري بين الأهلي وطلائع الجيش

عاجل.. مدرب الأهلي السابق يقترب من خلافة ماهر في تدريب المصري

03:30 م

بأمر موسيماني.. الأهلي يقرر إعارة لاعبه إلى سيراميكا كليوباترا

04:00 م

عبد الله السعيد يتخذ قرارا ناريا من أجل الانتقال إلى الزمالك

04:58 م

عاجل.. موسيماني يوافق على رحيل نجم الأهلي

12:00 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: وهم الشهادة الجامعية.. وثلث أثرياء العالم لم يلتحقوا بالجامعات

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: طالبان تظهر «العين الحمراء» لداعش وتغازل القاعدة

ads
Advertisements