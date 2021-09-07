ياسمين صبري تتألق بالتايجر في أحدث ظهور

تألقت الفنانة ياسمين صبري، في أحدث ظهور لها، حيث شاركت صورة عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهرت "صبري" بالتايجر، أثناء تواجدها في أحد المطاعم، وكتبت تعليقا على الصورة قائله: "hello".



يذكر أن آخر أعمال ياسمين صبري مسلسل كان «فرصة تانية»، وذلك بالتعاون مع عدد من الفنانين منهم أحمد مجدي، آيتن عامر، هبة مجدي، دياب، إدوارد، محمود البزاوي، هبة عبد الغني، ‏سارة الشامي، محمد أبو داوود، أحمد شامي، نهال عنبر، عمر الشناوي، ومحمد جمعة‎” وغيرهم.



