تحرير 3 محاضر غش تجاري خلال حملات تفتيشية بدمياط





وبمتابعة المرور على الأسواق تم تحرير (839) محضر ما بين رصد حالات غش تجارى وبيع سلع مجهولة المصدر وعدم وجود شهادات صحية وعدم اعلان عن الاسعار والبيع بأزيد من السعر المقرر وبيع لحوم مكشوفة ومذبوحة خارج المجازر، وسحب (27) عينة غذائية و(38) عينة من القمح المُعد للطحن والدقيق والنخالة للتأكد من مطابقتهم للمواصفات المقررة.

شن جهاز حماية المستهلك، بالتعاون مع مديرية التموين والتجارة الداخلية بدمياط، ومباحث التموين، وأطباء مديرية الطب البيطري بدمياط، عدة حملات تفتيشية مفاجئة على ثلاجات اللحوم ومحلات الجزارة.وأسفرت تلك الحملات عن تحرير 3 محاضر غش تجاري لعرض كبده ولحوم ومنتجاتها غير صالحة للاستهلاك الآدمي بأحد الثلاجات ومحلات الجزارة وأحد الأسواق المجمعة وتم اتخاذ اللازم بشأنها، وجاري عرض المحاضر على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الوقائع.وجاءت تلك الحملات بمشاركة اللواء إبراهيم مكي، نائب جهاز حماية المستهلك، ورجال الضبطية القضائية من أعضاء الجهاز، والدكتور أحمد صيام، والدكتورة دنيا العيسوي، عن مديرية الطب البيطري بمحافظة دمياط، ومجدي عبد الهادي، والسيد سلامة عن مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة دمياط.وفي سياق متصل، كشفت الدكتورة منال عوض ميخائيل، محافظ دمياط، عن تكثيف الرقابة على الأسواق والمخابز ومستودعات الغاز للتحقق من انضباط تلك المنظومة والتصدى لمحاولات التلاعب بأسعار السلع والتأكد من صلاحياتها مشيرة إلى أنه تم تحرير عدد (1070) محضر وتحصيل مبلغ 2 مليون جنيه قيمة غرامات استيلاء على السلع التموينية من البدالين التموينيين، وكذا تحصيل ما يقرب من مليون و716 ألف جنيه من المستحقات على المخابز التموينية لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية، وتحرير عدد (231) محضر للمخابز بعد رصد مخالفات تتعلق بنقص وزن الرغيف والتوقف عن الإنتاج وعدم الالتزام بالمواصفات.