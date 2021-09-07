لواء بحري: تطوير ميناء الإسكندرية لزيادة قدرته على المنافسة (فيديو)

قال اللواء بحري عصام الدين بدوي، الأمين العام لاتحاد الموانئ البحرية، إن ميناء الإسكندرية الذي يمثل 70% من حركة التجارة الداخلية كان يعاني من مشاكل كثيرة تتعلق بأعماق الميناء وضغط الكتلة السكنية ومشاكل البنية التحتية.



وأضاف "بدوي" في اتصال هاتفي على فضائية "اكسترا نيوز" اليوم الثلاثاء أن الميناء كان به كارثة تتمثل في رصيف الفحم، ولكن تجري حاليًا أعمال التوسع من ناحية الغرب في وجود حوض البترول والأخشاب والصومعة.



وأشار إلى أن ميناء الإسكندرية يعتبر من الجيل الثاني للموانئ ومن أجل أن يتم رفعه إلى الجيل الرابع أو الخامس كان لابد من تطوير البنية الأساسية به والإدارة الالكترونية وهو ما سيزيد من تنافسية الميناء بالموانئ المحيطة.



وأكد على ضرورة تغيير سرعة دورة السفينة والبضائع والتي من شأنها أن يكون لها مردود اقتصادي وهذا يترجم إلى عوائد مادية وتحسين الاقتصاد، مشيرًا إلى أن مصر تسير في طريق تطوير بنية الميناء وتعميق أعماق الأرصفة مع سرعة دورة البضائع والسفن.



وتابع: "نسير الآن وفق منظومة إلكترونية خاصة مع التطوير الذي تشهده منظومة الجمارك وهو من شأنه بصورة كبيرة أن يجعل الميناء يدخل على الجيل الرابع وذلك مع تطوير العنصر البشري باعتباره من من أهم أضلاع المنظومة".