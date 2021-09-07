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بنسبة أكثر 50%.. انطلاق تنسيق المرحلة الثالثة بالثانوية العامة (فيديوجراف)

الثلاثاء 07/سبتمبر/2021 - 05:42 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
أعلن الدكتور خالد عبد الغفار، عن تفاصيل المرحلة الثالثة من تنسيق الثانوية العامة خلال مؤتمر الصحفي لإعلان نتيجة المرحلة الثانية.

وترصد "الفجر" من خلال الفيديوجراف أبرز معلومات عن المرحلة الثالثة من تنسيق الثانوية العامة:

1-تبدأ المرحلة الثالثة عقب إعلان نتيجة تقليل الاغتراب.

2-مرحلة تقليل الاغتراب تبدأ الأربعاء القادم 8 سبتمبر.

3-تستمر مرحلة الاغتراب حتى الأحد 12 سبتمبر.

4-تنسيق المرحلة الثالثة يبدأ من 205 درجة بنسبة أكثر من 50%

5-يبلغ إجمالي عدد طلاب المرحلة الثالثة 66 ألف 997 طالب وطالبة.

6-تعتمد المرحلة الثالثة على الانتهاء من امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة

7-نتيجة ترشيحات المرحلة الثالثة عقب إعلان نتيجة الدور الثاني

8- يوجد أماكن شاغرة بكليات التربية والسياحة والفنادق

9-كما يوجد أماكن شاغرة بالمعاهد العليا والمتوسطة

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