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تكريم الفائزين بالمركز الأول في التربية الخاصة بالفيوم

الثلاثاء 07/سبتمبر/2021 - 05:43 م
بوابة الفجر
الفيوم : ريهام على
حصلت الطالبة أية عبدالناصر عيد عبدالحميد، مدرسة الأمل للصم بنات، على تكريم لحصولها على المركز الأول على مستوى محافظة الفيوم في الدبلوم الفني الثانوي للصم، والطالب محمد عماد الدين محمد أمين، مدرسة النور للمكفوفين بالفيوم، لحصوله على المركز الأول على مستوى محافظة الفيوم في الثانوية العامة 20212020م (الشعبة الأدبية)

تم التكريم بمكتب وكيل الوزارة بالمديرية بحضور الأستاذ محمد عبدالله، وكيل المديرية ومسئولي التربية الخاصة والعلاقات العامة بالمديرية.

قدم وكيل الوزارة التهنئة للفائزين بالمركز الأول على مستوى المحافظة، وقدم رسالة شكر لمسئولي التربية الخاصة بالمديرية، وذلك للجهد المتميز المبذول في العمل.
تكريم الفائزين بالمركز الأول في التربية الخاصة بالفيوم
تكريم الفائزين بالمركز الأول في التربية الخاصة بالفيوم
تكريم الفائزين بالمركز الأول في التربية الخاصة بالفيوم
تكريم الفائزين بالمركز الأول في التربية الخاصة بالفيوم
تكريم الفائزين بالمركز الأول في التربية الخاصة بالفيوم
تكريم الفائزين بالمركز الأول في التربية الخاصة بالفيوم
تكريم الفائزين بالمركز الأول في التربية الخاصة بالفيوم
تكريم الفائزين بالمركز الأول في التربية الخاصة بالفيوم

الكلمات المفتاحية

تكريم الفيوم التربية الخاصة

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