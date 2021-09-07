وكيل"اقتصادية الشيوخ": تطوير ميناء الإسكندرية سيكون له مردود إيجابي

أشاد النائب ياسر زكي، وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس الشيوخ، بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، لميناء الإسكندرية البحري، واطلاعه على عملية تطوير مرافقه، خاصة المحطة اللوجستية متعددة الأغراض والأرصفة البحرية ومستودعات التخزين الحديثة، مؤكدًا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي مُتهم بأكثر الأماكن التي تعرضت للتشوه على مستوى الجمهورية.



وقال"زكي" فى تصريح لبوابة "الفجر" إن الهدف من هذه الزيارة هو إعطاء دفعة قوية للتنمية العمرانية والتطوير، والقضاء على الشعوائيات، وحل الأزمات المرورية وبالتالي تشجيع الاستثمارات بشكل عام، مشيرًا إلى أن هذا التطوير يُعد أكبر مشروع داخل ميناء الاسكندرية، وسيكون له مردود إيجابي على منظومة النقل البحري.



وأضاف وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس الشيوخ، أن محافظة الاسكندرية من أكثر الأماكن التي تعرضت للتشوه العمراني، وكونه ينظم هذه الجزئية بنفسه، وهذا دليل واضح أن الرئيس مُتهم بجمهورية مصر العربية كلها وليس بالأماكن الجديدة فقط.