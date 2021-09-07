موانىء البحر الأحمر تداول 385 شاحنة و10 الاف طن بضائع





أعلنت هيئة موانىء البحر الأحمر أن حركة تداول شاحنات البضائع بموانيء الهيئة اليوم شهدت تداول 385 شاحنة، وحجم تداول البضائع بلغ 10 آلاف طن بضائع عامة.





وذكرت الهيئة أن حركة الواردات شملت 7700 طن بضائع، و265 شاحنة، فيما شملت حركة الصادرات 2300 طن بضائع، و120 شاحنة.





وشهد ميناء سفاجا استقبال ثلاث سفن هي "امل" و"الحرية2" و"بوسيدون اكسبريس"، وغادرت السفينة "امل"، فيما شهد ميناء نويبع رحلة مكوكية وصول وسفر لثلاث سفن وهى "سينا" و"عمان" و"آيلة"، كما استقبل ميناء بورتوفيق السفينة "كابتن آدم" وعلى متنها 4800 طن ردة قادمة من اليمن.



