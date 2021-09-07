Advertisements

موانىء البحر الأحمر تداول 385 شاحنة و10 الاف طن بضائع

الثلاثاء 07/سبتمبر/2021 - 05:45 م
بوابة الفجر

أعلنت هيئة موانىء البحر الأحمر أن حركة تداول شاحنات البضائع بموانيء الهيئة اليوم شهدت تداول 385 شاحنة، وحجم تداول البضائع بلغ 10 آلاف طن بضائع عامة.

وذكرت الهيئة أن حركة الواردات شملت 7700 طن بضائع، و265 شاحنة، فيما شملت حركة الصادرات 2300 طن بضائع، و120 شاحنة.

وشهد ميناء سفاجا استقبال ثلاث سفن هي "امل" و"الحرية2" و"بوسيدون اكسبريس"، وغادرت السفينة "امل"، فيما شهد ميناء نويبع رحلة مكوكية وصول وسفر لثلاث سفن وهى "سينا" و"عمان" و"آيلة"، كما استقبل ميناء بورتوفيق السفينة "كابتن آدم" وعلى متنها 4800 طن ردة قادمة من اليمن.

أخبار تهمك

خاص.. مفاجأة مدوية بشأن رحيل إيهاب جلال عن الإسماعيلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. سيراميكا كليوباترا ينقض على نجم الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. مدرب الأهلي السابق يقترب من خلافة ماهر في تدريب المصري

منذ ساعتين و 41 دقيقة

عاجل.. إيهاب جلال يضع شرطا لتدريب المنتخب

منذ حوالي 17 ساعة

عبد الله السعيد يتخذ قرارا ناريا من أجل الانتقال إلى الزمالك

منذ ساعة و 13 دقيقة

بأمر موسيماني.. الأهلي يقرر إعارة لاعبه إلى سيراميكا كليوباترا

منذ ساعتين و 10 دقيقة

رضا عبد العال يرشح مدرب مفاجأة لتدريب المنتخب

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل- موعد مباراة السوبر المصري بين الأهلي وطلائع الجيش

منذ أقل من نصف ساعة

تطور جديد بشأن ملف رحيل ديانج عن الأهلي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. موسيماني يوافق على رحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

حقيقة حصول الأهلي على توقيع الصفقة الذهبية

منذ حوالي 7 ساعات

مفاجأة مدوية.. الزمالك يستقر على بيع نجم الفريق

منذ حوالي 4 ساعات

برشلونة يصارع ليفربول والبايرن على ضم الجوهرة الذهبية

منذ ساعة و 11 دقيقة

خاص- الزمالك يحصل على توقيع صفقتي الموسم ويكشف موقف قائد المنتخب

منذ حوالي 6 ساعات

توضيح عاجل من الأهلي حول صفقات الفريق 2021

منذ حوالي 5 ساعات

بالأسماء.. تعرف على جهاز منتخب مصر الأقرب لتولي المسئولية

منذ حوالي 3 ساعات
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
05:46 م

عاجل- موعد مباراة السوبر المصري بين الأهلي وطلائع الجيش

عاجل.. مدرب الأهلي السابق يقترب من خلافة ماهر في تدريب المصري

03:30 م

بأمر موسيماني.. الأهلي يقرر إعارة لاعبه إلى سيراميكا كليوباترا

04:00 م

عبد الله السعيد يتخذ قرارا ناريا من أجل الانتقال إلى الزمالك

04:58 م

عاجل.. موسيماني يوافق على رحيل نجم الأهلي

12:00 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: وهم الشهادة الجامعية.. وثلث أثرياء العالم لم يلتحقوا بالجامعات

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: طالبان تظهر «العين الحمراء» لداعش وتغازل القاعدة

ads
Advertisements