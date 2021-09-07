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صابرين تتألق بإطلالة هادئة عبر "إنستجرام"

الثلاثاء 07/سبتمبر/2021 - 06:00 م
بوابة الفجر
مي مرسي
تألقت الفنانة صابرين، في أحدث ظهور لها، عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت صابرين، بإطلالة هادئة، حيث اعتمدت على الميك أب الهادئ والذي أظهر ملامح جمالها، مما آثار إعجاب الجمهور وتفاعله.

وكانت آخر أعمال صابرين مشاركتها في فيلم "الإنس والنمس"، مع عدد من الفنانين منهم محمد هنيدي وسليمان عيد وعمرو عبد الجليل، ومنة شلبي وشريف دسوقي، وهو من إخراج شريف عرفة، وحقق الفيلم نجاحا كبيرا عقب طرحه بدور عرض السينمات.
صابرين تتألق بإطلالة هادئة عبر "إنستجرام"
صابرين تتألق بإطلالة هادئة عبر "إنستجرام"

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