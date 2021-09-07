عاجل- موعد مباراة السوبر المصري بين الأهلي وطلائع الجيش

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد عن موعد مباراة السوبر المصري بين الأهلي وطلائع الجيش فى اللقاء الذي سيجمع بين الفريقين.









وتقام مباراة الأهلي وطلائع الجيش ضمن مباراة كأس السوبر المصري عن الموسم الماضي بين بطل الدوري للنادي الأهلي ووصيف الكأس طلائع الجيش.









وتقام مباراة الأهلي وطلائع الجيش فى كأس السوبر المصري يوم 21 سبتمبر فى تمام التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة والعاشرة مساءًا بتوقيت السعودية وسيذاع اللقاء عبر قناة أون تايم سبورتس ولم يتحدد حتي الآن موعد انطلاق مسابقة الدوري المصري الممتاز.









جدير بالذكر أن مباريات مسابقة كأس مصر ستنطلق نهاية الشهر الجاري.



