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برلماني يطالب بإجراءات لحماية الآثار

الثلاثاء 07/سبتمبر/2021 - 05:48 م
بوابة الفجر
الفيوم : ريهام على
طالب النائب أيمن شكري عضو مجلس النواب، بمحافظة الفيوم، الجهات المعنية باتخاذ إجراءات الحماية للمواقع الأثرية المطلة على نهر النيل، لتفادى تعرضها للخطر، بعد ما تعرضت له كنيسة السيدة العذراء بالمعادى، من اجتياح المياه لها للعام الثانى على التوالى نتيجة ارتفاع منسوب النيل فى فترة الفيضان.

وأشار شكرى إلى أنه قام بإعداد طلب إحاطة لتقديمه لمجلس النواب لبحث ما تعرضت له كنيسة العذراء بالمعادى من اجتياح المياه للطابق الأرضى فى ظل ارتفاع منسوب مياه النيل، وعدم اتخاذ الإجراءات الاحترازية لحماية موقعًا من أهم مواقع مسار مشروع رحلة العائلة المقدسة، رغم تقديم قيادات الكنيسة لعدة طلبات لبناء السور المطل على النيل لحماية المبنى من الفيضانات حيث يوجد الآن سور حديدي لا يمكنه حجب المياه، وكان بالأولى أن يتم بناء هذا السور خلال السنوات الماضية عندما غمرت المياه من قبل جزء من الطابق الأرضى للكنيسة.

وأكد شكرى أن الأمر فى طريقه للحل بعد انتقال قيادات الري والجهات المعنية للكنيسة لمتابعة الأوضاع، وأنه تواصل مع وزارة الري وبعض المسئولين المعنيين بالأمر، وأن الموضوع يجد استجابة سريعه حسب ما أكدت له الجهات المسئولة بالموافقة على بناء السور فور انحصار المياه وانخفاض منسوب النيل، مؤكدًا أن هذه الكنيسة هى جزء من مشروع قومي يجب الاهتمام به وعلى كافة المستويات، كما طالب بسرعة حصر كافة المواقع الأثرية على نهر النيل، وتأمين حمايتها فى حالة زيادة منسوب المياه.

وذكر أن كنيسة العذراء الأثرية بالمعادى من أهم محطات رحلة العائلة المقدسة، والتي تدخل ضمن المشروع القومي لإحياء مسار العائلة المقدسة، والتي تعطى الدولة أهمية كبيرة له، حيث يعد مشروعًا قوميًا باعتباره محورًا عمرانيًا تنمويًا يقوده قطاع السياحة؛ ويؤدي تنمية هذا المحور إلى تنمية المجتمعات المحيطة بطول المسار، حيث تم مؤخرا إدراج المسار ضمن خطة الكنيسة الكاثوليكية بروما للزيارات الدينية حول العالم، وهو ما يعود على مصر بالنفع في مجال دعم الاقتصاد المصرى وتنشيط السياحة.

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