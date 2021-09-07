برلماني: حديث الرئيس اليوم من الإسكندرية بعث برسالة طمأنينة للمصريين

أشاد النائب سامي نصر الله عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، بحديث الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال تفقده عمليات تطوير ميناء الإسكندرية البحري خاصة المحطة اللوجستية متعددة الأغراض والأرصفة البحرية ومستودعات التخزين الحديثة.



وقال نصرالله، خلال بيان له اليوم الثلاثاء، إن الرئيس السيسي وجه العديد من الرسائل اهمها عدم السماح بعد ذلك بدخول بضائع لمصر إلا بمعايير أوروبية وهذا القرار يؤكد علي حرص الرئيس السيسي علي أن تصل البضائع بأعلي جودة إلي المواطن المصري ويؤكد ايضا أننا اصبحنا في عصر الجمهورية الجديدة.



وأشار عضو مجلس النواب، إلي أن حديث الرئيس السيسي، عن ميكنة الخدمات والمؤسسات وكافة إجراءات الضرائب والجمارك، إشارة جديدة ورسالة طمأنينة للمواطنين بثبات أقدام الدولة المصرية الجديدة، والاستمرار في بنائها على الأسس التنموية التي يتم التعامل بها في دول العالم المتقدم.



وأوضح النائب، أن تأهيل شباب قادر على التعامل مع التكنولوجية الحديثة أصبح أمرا هاما جدًا، وذلك بعد جائحة كورونا والتطور الكبير الذي حدث في العالم أجمع.