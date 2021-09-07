Advertisements

برلماني: حديث الرئيس اليوم من الإسكندرية بعث برسالة طمأنينة للمصريين

الثلاثاء 07/سبتمبر/2021 - 05:51 م
بوابة الفجر
دينا عبد الستار
أشاد النائب سامي نصر الله عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، بحديث الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال تفقده عمليات تطوير ميناء الإسكندرية البحري خاصة المحطة اللوجستية متعددة الأغراض والأرصفة البحرية ومستودعات التخزين الحديثة.

وقال نصرالله، خلال بيان له اليوم الثلاثاء، إن الرئيس السيسي وجه العديد من الرسائل اهمها عدم السماح بعد ذلك بدخول بضائع لمصر إلا بمعايير أوروبية وهذا القرار يؤكد علي حرص الرئيس السيسي علي أن تصل البضائع بأعلي جودة إلي المواطن المصري ويؤكد ايضا أننا اصبحنا في عصر الجمهورية الجديدة.

وأشار عضو مجلس النواب، إلي أن حديث الرئيس السيسي، عن ميكنة الخدمات والمؤسسات وكافة إجراءات الضرائب والجمارك، إشارة جديدة ورسالة طمأنينة للمواطنين بثبات أقدام الدولة المصرية الجديدة، والاستمرار في بنائها على الأسس التنموية التي يتم التعامل بها في دول العالم المتقدم.

وأوضح النائب، أن تأهيل شباب قادر على التعامل مع التكنولوجية الحديثة أصبح أمرا هاما جدًا، وذلك بعد جائحة كورونا والتطور الكبير الذي حدث في العالم أجمع.

الكلمات المفتاحية

ميناء الاسكندرية معايير أوروبية مصر السيسي اخبار مصر

أخبار تهمك

عاجل.. مدرب الأهلي السابق يقترب من خلافة ماهر في تدريب المصري

منذ ساعتين و 41 دقيقة

مفاجأة مدوية.. الزمالك يستقر على بيع نجم الفريق

منذ حوالي 4 ساعات

حقيقة حصول الأهلي على توقيع الصفقة الذهبية

منذ حوالي 7 ساعات

بأمر موسيماني.. الأهلي يقرر إعارة لاعبه إلى سيراميكا كليوباترا

منذ ساعتين و 10 دقيقة

عاجل.. سيراميكا كليوباترا ينقض على نجم الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

رضا عبد العال يرشح مدرب مفاجأة لتدريب المنتخب

منذ حوالي 14 ساعة

برشلونة يصارع ليفربول والبايرن على ضم الجوهرة الذهبية

منذ ساعة و 11 دقيقة

تطور جديد بشأن ملف رحيل ديانج عن الأهلي

منذ أقل من ساعتين

بالأسماء.. تعرف على جهاز منتخب مصر الأقرب لتولي المسئولية

منذ حوالي 3 ساعات

عبد الله السعيد يتخذ قرارا ناريا من أجل الانتقال إلى الزمالك

منذ ساعة و 13 دقيقة

خاص.. مفاجأة مدوية بشأن رحيل إيهاب جلال عن الإسماعيلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. موسيماني يوافق على رحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

توضيح عاجل من الأهلي حول صفقات الفريق 2021

منذ حوالي 5 ساعات

خاص- الزمالك يحصل على توقيع صفقتي الموسم ويكشف موقف قائد المنتخب

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. إيهاب جلال يضع شرطا لتدريب المنتخب

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل- موعد مباراة السوبر المصري بين الأهلي وطلائع الجيش

منذ أقل من نصف ساعة

موضوعات متعلقة

السيسي يصدر توجيها عاجلا لوزير النقل بشأن تطوير ميناء المكس بالإسكندرية

السيسي عن المشروعات القومية: "إحنا بنعمل حاجتنا بنفسنا وبفلوسنا"

وزير النقل: تطوير ميناء الإسكندرية يهدف لتحويل مصر لمركز للتجارة العالمية

السيسي: الدولة هدفها امتلاك مقومات اقتصاد حقيقية

السيسي: لن نسمح بدخول أي بضائع لمصر إلا طبقًا للمعايير الأوروبية

السيسي: "وجدت ميناء في سنغافورة يديره 8 أفراد.. وإحنا رايحين لده" (فيديو)

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
05:46 م

عاجل- موعد مباراة السوبر المصري بين الأهلي وطلائع الجيش

عاجل.. مدرب الأهلي السابق يقترب من خلافة ماهر في تدريب المصري

03:30 م

بأمر موسيماني.. الأهلي يقرر إعارة لاعبه إلى سيراميكا كليوباترا

04:00 م

عبد الله السعيد يتخذ قرارا ناريا من أجل الانتقال إلى الزمالك

04:58 م

عاجل.. موسيماني يوافق على رحيل نجم الأهلي

12:00 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: وهم الشهادة الجامعية.. وثلث أثرياء العالم لم يلتحقوا بالجامعات

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: طالبان تظهر «العين الحمراء» لداعش وتغازل القاعدة

ads
Advertisements