كارتيرون ينقلب على نجم الزمالك ويطالب برحيله

حسم المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك ملف الراحلين عن صفوف القلعة البيضاء في الميركاتو الصيفي الجاري.

رحيل جنش عن الزمالك

وأبدى المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك رغبته في رحيل محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى الفريق في الموسم المقبل.

و أبلغ المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون مسؤولي القلعة البيضاء رغبته في رحيل جنش تجنبا لحدوث مشكلات بين الحراس في الموسم الجديد.

وأكد المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك على رغبته في عودة محمد صبحي حارس الأبيض العائد من الإعارة لمدة موسم مع الاتحاد السكندري.

الجدير بالذكر أن المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك كان قد أصدر قرارا بإيقاف محمود عبد الرحيم جنش لنهاية الموسم الأخير بسبب أزمة مباراة سيراميكا كليوباترا.