كارتيرون ينقلب على نجم الزمالك ويطالب برحيله
حسم المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق
الكروي الأول بنادي الزمالك ملف الراحلين عن صفوف القلعة البيضاء في الميركاتو
الصيفي الجاري.
رحيل جنش عن الزمالك
وأبدى المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق
الكروي الأول بنادي الزمالك رغبته في رحيل محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى الفريق
في الموسم المقبل.
و أبلغ المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون مسؤولي القلعة
البيضاء رغبته في رحيل جنش تجنبا لحدوث مشكلات بين الحراس في الموسم الجديد.
وأكد المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي
الأول بنادي الزمالك على رغبته في عودة محمد صبحي حارس الأبيض العائد من
الإعارة لمدة موسم مع الاتحاد السكندري.
الجدير بالذكر أن المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير
الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك كان قد أصدر قرارا بإيقاف محمود عبد الرحيم
جنش لنهاية الموسم الأخير بسبب أزمة مباراة سيراميكا كليوباترا.