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لابورتا : فاتي رفض الحصول على رقم ليونيل ميسي

الثلاثاء 07/سبتمبر/2021 - 06:02 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن

صرح خوان لابورتا رئيس برشلونة الإسباني أن نجم الفريق الإسباني إنسو فاتي رفض الحصول على رقم البرغوث الأرجنتيني ليونيل ميسي إلا عندما وافق قادة الفريق الكتالوني.

فاتي رفض قميص ميسي

وقال لابورتا في تصريحات نقلتها فضائيةEsport3  الإسبانية:" فاتي قام بلفتة شجاعة للغاية، حيث عندما عرضنا عليه رقم ميسي، قال إنه سيرتدي لكن بشرط موافقة قادة الفريق".

وأضاف:" بفضل موافقة فاتي على ارتداء رقم 10، أصبح بإمكاننا الحفاظ على مكان في القائمة لأن هذا الرقم له وزن كبير ومنطقيًا لم يرغب أحد في الحصول عليه".

وعن بيع فاتي مقابل 100 مليون يورو، قال لابورتا:" لم نطرح فاتي في سوق الانتقالات أبداً كما أننا لم نتلق أي عروض في أي لحظة من أجله".

واختتم لابورتا تصريحاته قائلا:"كان لدينا اتفاق مسبق على تجديد عقد ميسي في النهاية لم يقبله الليجا، لم أتحدث مع ميسي منذ رحيله. سيكون لدينا امتنان أبدي، ميسي سيكون دائما من برشلونة".

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