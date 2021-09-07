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أمانة الطائف تعمل على تحسين المشهد الحضري والتشوهات البصرية

الثلاثاء 07/سبتمبر/2021 - 06:03 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي

وقف أمين الطائف الدكتور أحمد القثامي ميدانياً مع المختصين بالأمانة على إنجازات فرق العمل بمشروعات تحسين المشهد الحضري والقضاء على التشوهات البصرية بالمحاور الرئيسية للمدينة.

وقدم المختصون بالأمانة شرحاً مفصلاً عن الجهود المبذولة ضمن مبادرة معالجة التشوهات البصرية بأحياء الطائف والضواحي، في رفع مؤشر الأداء، من خلال تنفيذ خطط تسرع وتيرة العمل الميداني وترفع كفاءة التشغيل، وتضاعف المنجزات تنعكس بالإيجاب على المظهر العام للمحافظة.

وقد حققت مشاريع تحسين المشهد الحضري إنجاز فرق وكالة المشاريع لبرنامج طلاء الأرصفة وخطوط الطرق ومحددات المسارات لشوارع الطائف شمل الشوارع الرئيسية والفرعية ومداخل ومخارج المدينة، مصحوباً ببرنامج لصيانة وتأهيل الشوارع ومعالجة الحفر والتشققات والطبقة الإسفلتية المتضررةوشمل البرنامج معالجة أكثر من 5 آلاف ملاحظة.

ونفذت البلديات الفرعية أكثر من 3000 حملة متواصلة على المرافق التجارية والغذائية والصناعية لضمان التزامها باللوائح والأنظمة وعدم تشويه المظهر العام وعرض المنتجات خارج نطاق المنشأة، ومعالجة النفايات والمخرجات وفق التعليمات البلدية.

ورفعت آليات النظافة خلال الشهر الحالي أكثر من 33 ألف طن من المخلفات الصلبة ومخرجات المنازل والمشوهات البصرية، كما عززت برامج إزالة الهياكل التالفة والسيارات الخربة بإزالة أكثر من 2000 هيكل وسيارة تالفة.

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امانة الطائف الطائف

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