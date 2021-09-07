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موانىء بورسعيد تتداول 22 سفينة

الثلاثاء 07/سبتمبر/2021 - 06:04 م
بوابة الفجر
أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن موانىء بورسعيد سجلت دخول وخروج 22 سفينة خلال عمليات التداول.

وأوضحت المنطقة الاقتصادية  أن ميناء شرق بورسعيد شهد دخول 4 سفن حاويات، وخروج 6 سفن، ومتواجد على الأرصفة 5 سفن، ومن المنتظر وصول سفينتين، كما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة حاويات، وخروج سفينة حاويات وسفينة بضائع عامة، وموجود على الأرصفة سفينة حاويات، ومن المنتظر دخول سفينة حاويات.

وأكدت موانئ بورسعيد أنه يجرى التنسيق الدائم بين الجهات المعنية لتسهيل كل الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.

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