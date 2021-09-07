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دولة تعتمد البيتكوين كعملة رسمية

الثلاثاء 07/سبتمبر/2021 - 06:29 م
بوابة الفجر
اعتمدت السلفادور البيتكوين كعملة رسمية إلى جانب الدولار الأمريكي بدءا من اليوم.

وذكر موقع "ذا فيرج " التقني أن الدولة الواقعة في أمريكا الوسطى أصبحت أول من اعتمد العملة المشفرة كعملة قانونية.

وقال رئيس السلفادور نايد بوكيلي إن البلاد على وشك "صنع التاريخ" بهذه الخطوة بعد أن أكدت مسبقا أنها اشترت 400 بيتكوين أي ما يعادل حوالي 20.9 مليون دولار بأسعار اليوم.

ويقول المؤيدون إن هذه الخطوة ستجعل من الأرخص والأسهل على المهاجرين إرسال الأموال إلى بلادهم في السلفادور وهو أمر مهم نظرا لأن مثل هذه التحويلات تمثل أكثر من 24 % من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد وفقا لأرقام البنك الدولي .. وهناك أيضا آمال في أن تؤدي هذه الخطوة إلى تحسين وصول المواطنين إلى الخدمات المالية.

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