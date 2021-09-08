نشاط رياح وأمطار على بعض المناطق.. تعرف على حالة الطقس خلال الأيام المقبلة

تشهد مصر تحسنًا نسبيًا في الأحوال الجوية، خلال الفترة الحالية، بعد موجة حارة تعرضت إليها في الآونة الأخيرة.





وقالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيانها اليومي بشأن حالة الطقس، إن أجواء حارة تشهدها القاهرة الكبرى حتى شمال الصعيد، مائلة للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.





ووفقا لبيان هيئة الأرصاد الجوية، تستمر هذه الأجواء لمدة أسبوع، قبل أن تعاود درجات الحرارة ارتفاعها مرة أخرى.





وأوضحت هيئة الأرصاد، أن اليوم الأربعاء، يسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل ليلا على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء.





وتنشط الرياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، على فترات متقطعة، مما يؤدي ارتفاع الأمواج على شواطئ الإسكندرية والعلمين ومطروح بقيم تتراوح بين مترين إلى مترين ونصف المتر.





وتتهيأ فرص هطول أمطار خفيفة، بنسبة 40% تقريبا، على مناطق من السواحل الغربية (السلوم ومطروح)، على فترات متقطعة.





وبخصوص حالة البحرين المتوسط والأحمر، فتكون حالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة، وتكون الرياح شمالية شرقية، ويتراوح ارتفاع الموج بين مترين إلى مترين ونصف المتر، كما تكون حالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة، والرياح شمالية غربية، ويتراوح ارتفاع الموج بين مترين إلى مترين ونصف المتر.





فيما يلي من سطور، تستعرض "الفجر" لمتابعيها حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، خلال الفترة من يوم الأربعاء 8 سبتمبر 2021، وحتى يوم الإثنين 13 سبتمبر 2021، وفق ما أعلنته الهيئة العامة للأرصاد الجوية.





يسود طقس حار رطب نهارا على الوجه البحري والقاهرة الكبرى، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة ليلا على جميع الأنحاء.





وتتكون شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر حتى الساعة السابعة صباحا تقريبا، على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.





وتظهر السحب المنخفضة في الصباح الباكر على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة، مما يساعد على تلطيف الأجواء صباحا.





كما تنشط الرياح على بعض المناطق، على فترات متقطعة، مما يقلل الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة، حيث يسود طقس معتدل على جميع الأنحاء ليلا، ويؤدي إلى ارتفاع الأمواج على شواطئ الإسكندرية والعلمين ومطروح بقيم تتراوح بين مترين إلى مترين ونصف المتر.





وتكون حالة الطقس على مدار يومي الأربعاء والخميس على النحو التالي:





يوم الأربعاء 8 سبتمبر 2021:

- فرص أمطار خفيفة، بنسبة 40% تقريبا، على مناطق من السواحل الشمالية الغربية (السلوم ومطروح)، على فترات متقطعة.





يوم الخميس 9 سبتمبر 2021:

- فرص أمطار خفيفة، بنسبة 40% تقريبا، على مناطق من السواحل الشمالية الغربية (السلوم، ومطروح، والعلمين، والإسكندرية)، على فترات متقطعة.





ويكون متوسط درجات الحرارة العظمى المتوقعة والمحسوسة في الظل، خلال تلك الفترة، على النحو التالي:





يوم الأربعاء 8 سبتمبر 2021:

- تكون درجة الحرارة على القاهرة والوجه البحري 35 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 37 درجة، والسواحل الشمالية 33 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 36 درجة، وجنوب سيناء 38 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 41 درجة، وشمال الصعيد 38 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 40 درجة، وجنوب الصعيد 44 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 45 درجة.





يوم الخميس 9 سبتمبر 2021:

- تكون درجة الحرارة على القاهرة والوجه البحري 36 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 38 درجة، والسواحل الشمالية 31 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 34 درجة، وجنوب سيناء 39 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 42 درجة، وشمال الصعيد 38 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 40 درجة، وجنوب الصعيد 43 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 44 درجة.





يوم الجمعة 10 سبتمبر 2021:

- تكون درجة الحرارة على القاهرة والوجه البحري 34 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 36 درجة، والسواحل الشمالية 30 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 33 درجة، وجنوب سيناء 38 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 41 درجة، وشمال الصعيد 37 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 39 درجة، وجنوب الصعيد 42 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 43 درجة.





يوم السبت 11 سبتمبر 2021:

- تكون درجة الحرارة على القاهرة والوجه البحري 33 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 35 درجة، والسواحل الشمالية 30 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 33 درجة، وجنوب سيناء 37 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 40 درجة، وشمال الصعيد 35 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 37 درجة، وجنوب الصعيد 41 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 42 درجة.





يوم الأحد 12 سبتمبر 2021:

- تكون درجة الحرارة على القاهرة والوجه البحري 33 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 35 درجة، والسواحل الشمالية 30 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 33 درجة، وجنوب سيناء 36 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 39 درجة، وشمال الصعيد 35 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 37 درجة، وجنوب الصعيد 38 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 39 درجة.





يوم الإثنين 13 سبتمبر 2021:

- تكون درجة الحرارة على القاهرة والوجه البحري 33 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 35 درجة، والسواحل الشمالية 31 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 34 درجة، وجنوب سيناء 36 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 39 درجة، وشمال الصعيد 35 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 37 درجة، وجنوب الصعيد 39 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 40 درجة.





نسب الرطوبة المتوقعة

أما بالنسبة لمتوسط نسبة الرطوبة المتوقعة خلال تلك الفترة، فتكون كما يلي:

- تتراوح نسبة الرطوبة العظمى ليلًا في القاهرة والوجه البحري بين 85% إلى 88%، بينما تتراوح نسبة الرطوبة الصغرى نهارًا بين 30% إلى 35%.





- تتراوح نسبة الرطوبة العظمى ليلًا في السواحل الشمالية بين 88% إلى 90%، بينما تتراوح نسبة الرطوبة الصغرى نهارًا بين 40% إلى 45%.





- تتراوح نسبة الرطوبة العظمى ليلًا في جنوب سيناء بين 55% إلى 60%، بينما تتراوح نسبة الرطوبة الصغرى نهارًا بين 30% إلى 35%.





- تتراوح نسبة الرطوبة العظمى ليلًا في شمال الصعيد بين 40% إلى 50%، بينما تتراوح نسبة الرطوبة الصغرى نهارًا بين 20% إلى 25%.



