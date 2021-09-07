عاري الصدر.. محمد رمضان في أحدث ظهور له عبر إنستجرام

نشر الفنان محمد رمضان، عبر صفحته على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، صور جديدة له.



وظهر الفنان محمد رمضان في الصورة عاري الصدر ويرتدي نظارة سوداء وعلق قائلا:"100٪ فرعوني"وحازت الصورة علي اعجاب الجمهور.



حققت اغنية الفنان محمد رمضان، الأخيرة "على الله" نسبة 11 مليون مشاهدة بعد اسبوعين من طرحها

على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".





الجدير بالذكر أن آخر أعمال محمد رمضان الدرامية مسلسل " موسى"، وهو من تأليف ناصر عبد الرحمن،إخراج محمد سلامة بطولة سمية الخشاب، تارا عماد، سيد رجب، رياض الخولي، هبة مجدي، وكوكبة مميزة من النجوم