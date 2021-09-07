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وزارة الزراعة تسترد 1600متر مربع بمدينة فايد وازالة التعديات الواقعةعليها

الثلاثاء 07/سبتمبر/2021 - 06:44 م
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي
أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في الهيئة العامة للاصلاح الزراعي، ازالة التعديات الواقعة على مساحة ١٦٠٠ م٢، من أملاك الهيئة بمركز فايد بمحافظة الاسماعيلية، والبالغ قيمتها السوقية حوالي ١٠ مليون جنيه، وذلك بعد منازعات استمرت لمدة ١٦ عاما، حيث تم استرداد المساحة بالكامل لصالح الهيئة.

وقال الدكتور حسن الفولي رئيس الهيئة العامة للاصلاح الزراعي، ان السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اصدر قرارا جديدا بتنفيذ اعمال ازالة التعديات الواقعة على هذه المساحة من قبل أحد المواطنين بمدينة فايد، ممثلة في منزلين تم اقامتهما على هذه المساحة، عام ٢٠٢٠، رغم صدور قرار بازالتها منذ عام ٢٠٠٥.

واشار الفولي الى انه تم تشكيل لجنة من الهيئة العامة للاصلاح الزراعي، ومحافظة الاسماعيلية ومركز ومدينة فايد، ومديرية أمن الاسماعيلية، وتم ازالة كافة التعديات، الواقعة على اراضي املاك الدولة واخلائها وتسليمها للهيئة.

وفي سياق متصل اوضح رئيس الهيئة العامة للاصلاح الزراعي، ان السيد القصير تلقى رسالة شكر وتقدير من النائب أحمد عثمان ـ عضو مجلس النواب ، على دعمه لأهالي مدينة فايد عزبه المغاربة البر الغربي ، فيما يخص الإلتماس ، بالموافقة على انهاء سداد المديونيه والتصالح لشراء الأراضي محل الشكوى وتخيفض المقدم من 50 % إلى 30 %، والخاص بالأراضي بجوار كوبري المغاربه بالبر الغربي ما بين السكة الحديد وترعة الإسماعيلية من عام 1964.

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