بنى سويف يفوز على الشمس ويواجه القناة وديا





نجح الفريق الكروى الاول بنادى بنى سويف فى تحقيق فوز بهدف نظيف على الشمس احد فرق القسم الثالث وذلك فى المباراة التى جمعت بين الفريقان بملعب منتجع الآسيوطى سبورت .



وجاء هدف بنى سويف عن طريق باتريك ادو مهاجمه الأفريقى.



وخاض بنى سويف بقيادة مديره الفنى محمد يوسف المباراة فى ثانى التجارب الودية استعدادا للموسم الكروى الجديد 2021/2022 .



وخلال المباراة حرص محمد يوسف المدير الفنى لبنى سويف على تجربة وإشراك جميع اللاعبين بثلاث اشواط كما حرص احمد عيد عبد الملك المدير الفنى للشمس وجهازه المعاون على إشراك أكثر من لاعب بالمباراة .





ومن المقرر أن يلتقي بني سويف مع القناة غدا الأربعاء بالقاهره في تجربة ودية جديدة استعدادا للقسم الثاني .



ويقود بنى سويف جهاز فنى مكون من محمد يوسف مديرا فنيا و سيد عامر وأحمد السادات وعبد الله امين جهاز معاون ونبيل شعبان مدربا لحراس المرمى وأحمد ماهر مديرا اداريا ومحمد صلاح إداريا ومحمد أبو السعود مدير شئون اللاعبين وعلى جاد مسؤل القيد .