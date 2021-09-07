Advertisements

بنى سويف يفوز على الشمس ويواجه القناة وديا

الثلاثاء 07/سبتمبر/2021 - 06:48 م
بوابة الفجر
محمد الحسيني


نجح الفريق الكروى الاول بنادى بنى سويف فى تحقيق فوز بهدف نظيف على الشمس احد فرق القسم الثالث وذلك فى المباراة التى جمعت بين الفريقان بملعب منتجع الآسيوطى سبورت .

وجاء هدف بنى سويف عن طريق باتريك ادو مهاجمه الأفريقى.

وخاض بنى سويف بقيادة مديره الفنى محمد يوسف المباراة فى ثانى التجارب الودية استعدادا للموسم الكروى الجديد 2021/2022 .

وخلال المباراة حرص محمد يوسف المدير الفنى لبنى سويف على تجربة وإشراك جميع اللاعبين بثلاث اشواط كما حرص احمد عيد عبد الملك المدير الفنى للشمس وجهازه المعاون على إشراك أكثر من لاعب بالمباراة .


ومن المقرر أن يلتقي بني سويف مع القناة غدا الأربعاء بالقاهره في تجربة ودية جديدة استعدادا للقسم الثاني .

ويقود بنى سويف جهاز فنى مكون من محمد يوسف مديرا فنيا و سيد عامر وأحمد السادات وعبد الله امين جهاز معاون ونبيل شعبان مدربا لحراس المرمى وأحمد ماهر مديرا اداريا ومحمد صلاح إداريا ومحمد أبو السعود مدير شئون اللاعبين وعلى جاد مسؤل القيد .

أخبار تهمك

تفاصيل صفقة الأهلي الخامسة في الميركاتو الصيفي

منذ 39 دقيقة

خاص- الزمالك يحصل على توقيع صفقتي الموسم ويكشف موقف قائد المنتخب

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. إيهاب جلال يضع شرطا لتدريب المنتخب

منذ حوالي 19 ساعة

تعرف على صفقات الزمالك والراحلين في الميركاتو الصيفي

منذ ساعة و 6 دقيقة

عاجل- موعد مباراة السوبر المصري بين الأهلي وطلائع الجيش

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. مدرب الأهلي السابق يقترب من خلافة ماهر في تدريب المصري

منذ حوالي 4 ساعات

رضا عبد العال يرشح مدرب مفاجأة لتدريب المنتخب

منذ حوالي 16 ساعة

بأمر موسيماني.. الأهلي يقرر إعارة لاعبه إلى سيراميكا كليوباترا

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة مدوية.. الزمالك يستقر على بيع نجم الفريق

منذ حوالي 5 ساعات

عبد الله السعيد يتخذ قرارا ناريا من أجل الانتقال إلى الزمالك

منذ ساعتين و 39 دقيقة

خاص.. مفاجأة مدوية بشأن رحيل إيهاب جلال عن الإسماعيلي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. موسيماني يوافق على رحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

حقيقة حصول الأهلي على توقيع الصفقة الذهبية

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. سيراميكا كليوباترا ينقض على نجم الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

كارتيرون ينقلب على نجم الزمالك ويطالب برحيله

منذ أقل من ساعتين

بالأسماء.. تعرف على جهاز منتخب مصر الأقرب لتولي المسئولية

منذ حوالي 5 ساعات
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
03:30 م

عاجل.. مدرب الأهلي السابق يقترب من خلافة ماهر في تدريب المصري

عاجل- موعد مباراة السوبر المصري بين الأهلي وطلائع الجيش

05:46 م

عاجل.. موسيماني يوافق على رحيل نجم الأهلي

12:00 م

بأمر موسيماني.. الأهلي يقرر إعارة لاعبه إلى سيراميكا كليوباترا

04:00 م

عبد الله السعيد يتخذ قرارا ناريا من أجل الانتقال إلى الزمالك

04:58 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: وهم الشهادة الجامعية.. وثلث أثرياء العالم لم يلتحقوا بالجامعات

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: طالبان تظهر «العين الحمراء» لداعش وتغازل القاعدة

ads
Advertisements