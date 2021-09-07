رئيس اتحاد الكرة الطائرة: سندعم الفئات السنية وهدفنا الرياض 2034

هنأ رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للكرة الطائرة الدكتور خالد الزغيبي رؤساء الأندية بكأس الخليج الذي حققه منتخب الناشئين بالبحرين مؤخراً، مؤكداً أن الأندية شريك رئيسي في الإنجاز ولا يمكن للاتحاد أن يحقق طموحات القيادة الرياضية والشارع الرياضي إلا من خلال العمل المؤسسي الذي تقوم به الأندية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده "عن بعد"، بعدد من رؤساء الأندية والمشرفين على اللعبة والمدربين، بحضور نائب رئيس الاتحاد سعد الرويس والمدير التنفيذي نايف العبيد ومقرر اللجنة الفنية عبدالعزيز الرميحي.

وشرح الدكتور الزغيبي الإستراتيجية التي سيطبقها الاتحاد في انطلاقة الموسم الرياضي والمقرر له نهاية الأسبوع الجاري بمسابقتي شباب وناشئين الممتاز، مطالبا الأندية في الاهتمام بالفئات السنية و التعاقد مع الأجهزة الفنية المتخصصة في تدريب هذه الفئة.

وأشار إلى أن المنهجية التي سيطبقها الاتحاد وتتواكب مع خطط وزارة الرياضة واللجنة الأولمبية السعودية هي العمل الجاد على إيجاد منتخب منافس في دورة الألعاب الآسيوية بالرياض 2034 م .