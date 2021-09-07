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تفاصيل صفقة الأهلي الخامسة في الميركاتو الصيفي
الثلاثاء 07/سبتمبر/2021 - 06:58 م
محمد الصو
أعلن النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، عن التعاقد مع
مصطفى البدري لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإنتاج الحربي، خلال فترة
الانتقالات الصيفية الجارية.
ووقع البدري مساء أمس على عقود انتقاله لمدة خمس مواسم مقبلة،
بعد التوصل لاتفاق مع ناديه بشأن إتمام التعاقد بصورة رسمية.
وكلفت الصفقة خزائن النادي الأهلي، مبلغ 7 ملايين جنيه
للفريق العسكري، بالإضافة إلى تنازل اللاعب عن كافة مستحقاته المالية.
كما اشتملت الصفقة على حصول الانتاج الحربي على 3 لاعبين من
فريق الشباب بالنادي على سبيل الإعارة، مع وضع بند بنسبة 15% من إعادة بيع اللاعب
مستقبلًا.
وقرر النادي الأهلي فور التعاقد مع اللاعب، رحيله لمدة موسمين
على سبيل الإعارة إلى فيوتشر إف سي، على أن يتواجد يتيح للأهلي إستعادة
اللاعب بعد نهاية الموسم الأول.