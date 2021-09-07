تفاصيل صفقة الأهلي الخامسة في الميركاتو الصيفي

أعلن النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، عن التعاقد مع مصطفى البدري لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإنتاج الحربي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ووقع البدري مساء أمس على عقود انتقاله لمدة خمس مواسم مقبلة، بعد التوصل لاتفاق مع ناديه بشأن إتمام التعاقد بصورة رسمية.

وكلفت الصفقة خزائن النادي الأهلي، مبلغ 7 ملايين جنيه للفريق العسكري، بالإضافة إلى تنازل اللاعب عن كافة مستحقاته المالية.

كما اشتملت الصفقة على حصول الانتاج الحربي على 3 لاعبين من فريق الشباب بالنادي على سبيل الإعارة، مع وضع بند بنسبة 15% من إعادة بيع اللاعب مستقبلًا.

وقرر النادي الأهلي فور التعاقد مع اللاعب، رحيله لمدة موسمين على سبيل الإعارة إلى فيوتشر إف سي، على أن يتواجد يتيح للأهلي إستعادة اللاعب بعد نهاية الموسم الأول.