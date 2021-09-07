الكهرباء: مصر مؤهلة لتكون من أكبر منتجي الطاقة المتجددة





أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن مصر تتمتع بثراء في مصادر الطاقات المتجددة خاصة طاقة الرياح والشمس التي تؤهلها لتكون واحدة من أكبر منتجي الطاقة المتجددة وأنه تم تخصيص أكثر من 7650 كيلومتر مربع من الأراضي غير المستغلة لمشروعات الطاقة الجديدة و المتجددة.





واوضح أن أطلس الرياح يشير إلى أن مصر تمتلك أكبر قدرات الكهربائية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يمكن إنتاجها تصل إلى حوالي 30 جيجاوات من طاقة الرياح و 60 جيجاوات من الطاقة الشمسية.





جاء ذلك خلال لقائه مع سلوان هارت مساعد السكرتير العام للأمم المتحدة للمناخ لبحث الإجراءات التي اتخذها قطاع الكهرباء المصري في مجال خفض الانبعاثات .





وأشاد شاكر في بداية اللقاء بالعلاقات المتميزة التي تربط بين مصر وبريطانيا في العديد من جوانب التعاون المختلفة بمختلف مجالات الكهرباء وفق بيان لوزارة الكهرباء اليوم الثلاثاء.





واستعرض الوزير الإنجازات التي نجح قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة فى تحقيقها مؤكدا على الاهتمام الذي يوليه القطاع لنشر استخدامات الطاقات المتجددة وخفض انبعاثات الكربون.





وأشار شاكر الخطوات ناجحة الذي اتخذها قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري حيث نجح القطاع بالتعاون مع شركة سيمنس الألمانية وشركائها المحليين في تنفيذ ثلاثة محطات من المحطات العملاقة لتوليد الكهرباء في كل من بني سويف البرلس والعاصمة الإدارية الجديدة لإضافة 14400 ميجاوات وذلك باستخدام أحدث تكنولوجيا عالمية في هذا المجال بكفاءة تصل إلى أكثر من 60% لخفض استهلاك الوقود وتقليل الانبعاثات.