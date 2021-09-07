Advertisements

الكهرباء: مصر مؤهلة لتكون من أكبر منتجي الطاقة المتجددة

الثلاثاء 07/سبتمبر/2021 - 06:57 م
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي

أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن مصر تتمتع بثراء في مصادر الطاقات المتجددة خاصة طاقة الرياح والشمس التي تؤهلها لتكون واحدة من أكبر منتجي الطاقة المتجددة وأنه تم تخصيص أكثر من 7650 كيلومتر مربع من الأراضي غير المستغلة لمشروعات الطاقة الجديدة و المتجددة.

واوضح أن أطلس الرياح يشير إلى أن مصر تمتلك أكبر قدرات الكهربائية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يمكن إنتاجها تصل إلى حوالي 30 جيجاوات من طاقة الرياح و 60 جيجاوات من الطاقة الشمسية.

جاء ذلك خلال لقائه مع سلوان هارت مساعد السكرتير العام للأمم المتحدة للمناخ لبحث الإجراءات التي اتخذها قطاع الكهرباء المصري في مجال خفض الانبعاثات .

وأشاد شاكر في بداية اللقاء بالعلاقات المتميزة التي تربط بين مصر وبريطانيا في العديد من جوانب التعاون المختلفة بمختلف مجالات الكهرباء وفق بيان لوزارة الكهرباء اليوم الثلاثاء.

واستعرض الوزير الإنجازات التي نجح قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة فى تحقيقها مؤكدا على الاهتمام الذي يوليه القطاع لنشر استخدامات الطاقات المتجددة وخفض انبعاثات الكربون.

وأشار شاكر الخطوات ناجحة الذي اتخذها قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري حيث نجح القطاع بالتعاون مع شركة سيمنس الألمانية وشركائها المحليين في تنفيذ ثلاثة محطات من المحطات العملاقة لتوليد الكهرباء في كل من بني سويف البرلس والعاصمة الإدارية الجديدة لإضافة 14400 ميجاوات وذلك باستخدام أحدث تكنولوجيا عالمية في هذا المجال بكفاءة تصل إلى أكثر من 60% لخفض استهلاك الوقود وتقليل الانبعاثات.

أخبار تهمك

كارتيرون ينقلب على نجم الزمالك ويطالب برحيله

منذ أقل من ساعتين

حقيقة حصول الأهلي على توقيع الصفقة الذهبية

منذ حوالي 9 ساعات

مفاجأة مدوية.. الزمالك يستقر على بيع نجم الفريق

منذ حوالي 5 ساعات

بأمر موسيماني.. الأهلي يقرر إعارة لاعبه إلى سيراميكا كليوباترا

منذ حوالي 4 ساعات

عبد الله السعيد يتخذ قرارا ناريا من أجل الانتقال إلى الزمالك

منذ ساعتين و 39 دقيقة

خاص.. مفاجأة مدوية بشأن رحيل إيهاب جلال عن الإسماعيلي

منذ حوالي 7 ساعات

بالأسماء.. تعرف على جهاز منتخب مصر الأقرب لتولي المسئولية

منذ حوالي 5 ساعات

تعرف على صفقات الزمالك والراحلين في الميركاتو الصيفي

منذ ساعة و 6 دقيقة

خاص- الزمالك يحصل على توقيع صفقتي الموسم ويكشف موقف قائد المنتخب

منذ حوالي 7 ساعات

رضا عبد العال يرشح مدرب مفاجأة لتدريب المنتخب

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. سيراميكا كليوباترا ينقض على نجم الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

تفاصيل صفقة الأهلي الخامسة في الميركاتو الصيفي

منذ 39 دقيقة

عاجل.. إيهاب جلال يضع شرطا لتدريب المنتخب

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل- موعد مباراة السوبر المصري بين الأهلي وطلائع الجيش

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. مدرب الأهلي السابق يقترب من خلافة ماهر في تدريب المصري

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. موسيماني يوافق على رحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
03:30 م

عاجل.. مدرب الأهلي السابق يقترب من خلافة ماهر في تدريب المصري

عاجل- موعد مباراة السوبر المصري بين الأهلي وطلائع الجيش

05:46 م

عاجل.. موسيماني يوافق على رحيل نجم الأهلي

12:00 م

بأمر موسيماني.. الأهلي يقرر إعارة لاعبه إلى سيراميكا كليوباترا

04:00 م

عبد الله السعيد يتخذ قرارا ناريا من أجل الانتقال إلى الزمالك

04:58 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: وهم الشهادة الجامعية.. وثلث أثرياء العالم لم يلتحقوا بالجامعات

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: طالبان تظهر «العين الحمراء» لداعش وتغازل القاعدة

ads
Advertisements