إنترميلان يسعى للحفاظ على ثلاثي الفريق

ذكرت وسائل إعلام إيطالية أن إنترميلان الإيطالي يخطط للتجديد لثلاثي الفريق في أقرب وقت ممكن في ظل رغبة النيراتزوري في الحفاظ على نجوم الفريق.

رومانو يكشف عن خطة إنتر ميلان لتحصين نجومه الثلاث

وأفاد الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو خبير انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر بأن الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز سيوقع قريباً جداً على عقد يمتد حتى 2026 مع إنترميلان.

وأوضح فابريزيو رومانو أن إنترميلان يرغب أيضاً تجديد عقد نجمه الإيطالي نيكولا باريلا في الأسابيع القليلة المقبلة من أجل صد أي اهتمام بالتعاقد مع النجم الإيطالي.

وأكد فابريزيو رومانو أن إنترميلان سيفتتح مفاوضات مع الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش الذي ينتهي عقده عقب نهاية الموسم الحالي.