Advertisements

إنترميلان يسعى للحفاظ على ثلاثي الفريق

الثلاثاء 07/سبتمبر/2021 - 06:59 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن

ذكرت وسائل إعلام إيطالية أن إنترميلان الإيطالي يخطط للتجديد لثلاثي الفريق في أقرب وقت ممكن في ظل رغبة النيراتزوري في الحفاظ على نجوم الفريق.

رومانو يكشف عن خطة إنتر ميلان لتحصين نجومه الثلاث

وأفاد الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو خبير انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر بأن الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز سيوقع قريباً جداً على عقد يمتد حتى 2026 مع إنترميلان.

وأوضح فابريزيو رومانو أن إنترميلان يرغب أيضاً تجديد عقد نجمه الإيطالي نيكولا باريلا في الأسابيع القليلة المقبلة من أجل صد أي اهتمام بالتعاقد مع النجم الإيطالي.

وأكد فابريزيو رومانو أن إنترميلان سيفتتح مفاوضات مع الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش الذي ينتهي عقده عقب نهاية الموسم الحالي.

 

الكلمات المفتاحية

كورة انتر ميلان الفجر الدوري الإيطالي

أخبار تهمك

مفاجأة مدوية.. الزمالك يستقر على بيع نجم الفريق

منذ حوالي 5 ساعات

كارتيرون ينقلب على نجم الزمالك ويطالب برحيله

منذ أقل من ساعتين

بأمر موسيماني.. الأهلي يقرر إعارة لاعبه إلى سيراميكا كليوباترا

منذ حوالي 4 ساعات

بالأسماء.. تعرف على جهاز منتخب مصر الأقرب لتولي المسئولية

منذ حوالي 5 ساعات

خاص.. مفاجأة مدوية بشأن رحيل إيهاب جلال عن الإسماعيلي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. مدرب الأهلي السابق يقترب من خلافة ماهر في تدريب المصري

منذ حوالي 4 ساعات

رضا عبد العال يرشح مدرب مفاجأة لتدريب المنتخب

منذ حوالي 16 ساعة

حقيقة حصول الأهلي على توقيع الصفقة الذهبية

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. سيراميكا كليوباترا ينقض على نجم الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

خاص- الزمالك يحصل على توقيع صفقتي الموسم ويكشف موقف قائد المنتخب

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. إيهاب جلال يضع شرطا لتدريب المنتخب

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل- موعد مباراة السوبر المصري بين الأهلي وطلائع الجيش

منذ أقل من ساعتين

عبد الله السعيد يتخذ قرارا ناريا من أجل الانتقال إلى الزمالك

منذ ساعتين و 43 دقيقة

تعرف على صفقات الزمالك والراحلين في الميركاتو الصيفي

منذ ساعة و 10 دقيقة

عاجل.. موسيماني يوافق على رحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

تفاصيل صفقة الأهلي الخامسة في الميركاتو الصيفي

منذ 43 دقيقة

موضوعات متعلقة

إنتر ميلان يترك "مارتينيز" لبرشلونة بشرط واحد

نجوم إنترميلان مطمع لكبار أوربا في الميركاتو الصيفي

تشكيل إنتر ميلان لمواجهة سييزيا في الدوري الايطالي

ريال مدريد يحسم مصير نجم الفريق

نجم ريال مدريد على أعتاب آرسنال

خبر سار لريال مدريد.. عملاق الدوري الفرنسي يحدد سعر بيع نجمه

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
03:30 م

عاجل.. مدرب الأهلي السابق يقترب من خلافة ماهر في تدريب المصري

عاجل- موعد مباراة السوبر المصري بين الأهلي وطلائع الجيش

05:46 م

عاجل.. موسيماني يوافق على رحيل نجم الأهلي

12:00 م

بأمر موسيماني.. الأهلي يقرر إعارة لاعبه إلى سيراميكا كليوباترا

04:00 م

عبد الله السعيد يتخذ قرارا ناريا من أجل الانتقال إلى الزمالك

04:58 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: وهم الشهادة الجامعية.. وثلث أثرياء العالم لم يلتحقوا بالجامعات

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: طالبان تظهر «العين الحمراء» لداعش وتغازل القاعدة

ads
Advertisements