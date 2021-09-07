"الري" تعقد أولى دوراتها التدريبية لتطبيق أحكام القانون الجديد

عقدت وزارة الموارد المائية والري اليوم دورة تدريبية بمركز التدريب الإقليمي بالسادس من أكتوبر بمشاركة "30 مهندس" من مهندسي إدارات ري الفيوم والجيزة والقليوبية لتدريبهم على تطبيق أحكام القانون الجديد.



مشروع ستارز الممول من الاتحاد الأوروبي



جاء ذلك ضمن أنشطة مشروع ستارز الممول من الاتحاد الأوروبي وبإشراف قطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية والري، وبالتعاون مع مركز التدريب الإقليمي للموارد المائية والري.



انطلاق فعاليات الدورات التدريبية لمهندسي الوزارة



وأشارت الوزارة - في بيان لها - إلى أن اليوم شهد إنطلاق فعاليات الدورات التدريبية لمهندسي الوزارة مؤكدة الهدف منها التعرف على مواد وأحكام قانون الموارد المائية والري الجديد وتطبيقه والذي تم إقراره من مجلس النواب.



الخطة التدريبية للدورة



وأضافت الوزارة أن الخطة التدريبية للدورة تتضمن عقد عدة دورات تدريبية أخرى في باقي محافظات الجمهورية لتدريب مهندسي الهندسات على تطبيق أحكام القانون الجديد.



وقالت الوزارة إن التدريب يغطي عدة محاور للتعريف ببنود القانون وتطبيقاته وآليات عمله لتحقيق الهدف من سن هذا القانون وهو حماية الموارد والمنشأت المائية والشواطيء الساحلية.

