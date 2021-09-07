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محمود شبانة: حققت حلم حياتي.. وسأقاتل من أجل الزمالك

الثلاثاء 07/سبتمبر/2021 - 06:59 م
بوابة الفجر
رامي بشاي

 

 أعرب محمود شبانة لاعب نادي الزمالك عن سعادته البالغة بارتداء القميص الأبيض خلال الموسم المقبل وإتمام التعاقد بشكل رسمي.

 

أول تعليق من صفقة الزمالك الصيفية الثانية

 

وقال شبانة في تصريحات للموقع الرسمي لنادي الزمالك إنه سعيد للغاية بتواجده اليوم في نادي الزمالك وإتمام التعاقد بشكل رسمي.

 

وأضاف اللاعب: "أمتلك العديد من الأهداف والأحلام التي أتمنى تحقيقها مع نادي الزمالك خلال المواسم المقبلة، والآن أنا لاعب في نادي الزمالك بطل الدوري، وسوف أسعى بكل قوة للمساهمة مع زملائي في التتويج بالعديد من البطولات المحلية والقارية".

 

وقدم محمود شبانة الشكر للجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك والمسؤولين في النادي على ثقتهم في اختياره، قائلا:" أعدهم بأن أبذل كل ما بوسعي لتقديم المطلوب".

 

واختتم شبانة تصريحاته: "سعيد للغاية برد فعل جماهير نادي الزمالك على انضمامي للفريق، وأتمنى أن أكون عند حسن ظنهم، لذلك أشكرهم بشدة على دعمهم الكبير، وأعدهم بأن أقاتل من أجلهم".

 

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