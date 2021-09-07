خطوة واحدة تفصل الزمالك عن ضم صفقة البروفيسور
اقترب مسؤولو اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة مهام الزمالك
برئاسة حسين لبيب من حسم صفقة التعاقد مع عبد الله السعيد صانع ألعاب الفريق
الكروي الأول بنادي بيراميدز في الفترة الجارية من الانتقالات الصيفية.
تطور مفاوضات الزمالك لضم عبد الله السعيد
كشف مصدر بنادي الزمالك آخر تطورات ملف صفقة انتقال عبد الله
السعيد صانع ألعاب الفريق الكروي الأول بنادي بيراميدز إلى صفوفه القلعة
البيضاء في الميركاتو الصيفي الجاري.
وأوضح المصدر أن مسؤولي اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة
مهام الزمالك برئاسة حسين لبيب أنهوا بشكل شبه تام صفقة انتقال عبد الله السعيد
إلى نادي ميت عقبة في الصيف الجاري.
وتابع المصدر أنه يتلقى إنهاء بعض التفاصيل المالية البسيطة
مع مسؤولي بيراميدز من أجل الإعلان عن انتقال عبد الله السعيد إلى صفوف الفريق
الكروي الأول بنادي الزمالك في الفترة المقبلة.
وأتم المصدر موضحا أن عبد الله السعيد صانع ألعاب الفريق
الكروي الأول بنادي بيراميدز أبدى ترحيبه بفكرة الرحيل إلى صفوف الفريق الكروي
الأول بنادي الزمالك في الموسم الجديد.