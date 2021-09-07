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خطوة واحدة تفصل الزمالك عن ضم صفقة البروفيسور

الثلاثاء 07/سبتمبر/2021 - 08:00 م
بوابة الفجر
على خلاف

  

اقترب مسؤولو اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة مهام الزمالك برئاسة حسين لبيب من حسم صفقة التعاقد مع عبد الله السعيد صانع ألعاب الفريق الكروي الأول بنادي بيراميدز في الفترة الجارية من الانتقالات الصيفية.

 

تطور مفاوضات الزمالك لضم عبد الله السعيد

 

كشف مصدر بنادي الزمالك آخر تطورات ملف صفقة انتقال عبد الله السعيد صانع ألعاب الفريق الكروي الأول بنادي بيراميدز إلى صفوفه القلعة البيضاء في الميركاتو الصيفي الجاري.

 

وأوضح المصدر أن مسؤولي اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة مهام الزمالك برئاسة حسين لبيب أنهوا بشكل شبه تام صفقة انتقال عبد الله السعيد إلى نادي ميت عقبة في الصيف الجاري.

 

وتابع المصدر أنه يتلقى إنهاء بعض التفاصيل المالية البسيطة مع مسؤولي بيراميدز من أجل الإعلان عن انتقال عبد الله السعيد إلى صفوف الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك في الفترة المقبلة.

 

وأتم المصدر موضحا أن عبد الله السعيد صانع ألعاب الفريق الكروي الأول بنادي بيراميدز أبدى ترحيبه بفكرة الرحيل إلى صفوف الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك في الموسم الجديد.

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