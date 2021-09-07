هند صبري ورايا أبي راشد ومروان حامد في مجلس أمناء سينماتيك وجيميناي أفريقيا

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هند صبري ورايا أبي راشد ومروان حامد في مجلس أمناء سينماتيك وجيميناي أفريقيا
الثلاثاء 07/سبتمبر/2021 - 07:29 م
منار أشرف داود
أعلن عدلي توما عن انضمام عدد كبير من النجوم والأسماء المهمة في صناعة السينما إلى مجلس أمناء سينماتيك وجيميناي أفريقيا، وهذا ضمن حفل أقيم في مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي بالتعاون مع مركز السينما العربية.
يضم مجلس الأمناء كلًا من نجيب ساويرس رئيس مجموعة أوراسكوم ومؤسس مهرجان الجونة السينمائي، والنجمة هند صبري، والإعلامية ريا أبي راشد، والنجمة شيرين رضا، والمخرج مروان حامد، ومدير التصوير أحمد المرسي، والمنتج تامر مرتضى، وعلاء كركوتي الشريك المؤسس في MAD Solutions ومركز السينما العربية، والمخرج أمير رمسيس المدير الفني لـمهرجان الجونة السينمائي، بالإضافة إلى عدلي توما الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة جيميناي أفريقيا.
وسوف يقوم مجلس أمناء سينماتك بالتعاون مع شركة جيميناي أفريقيا بوضع الرؤية والاستراتيجية للمسار بما يتناسب مع التوجهات التكنولوجية العالمية في صتاعة السينما، كما سيقوم بتسليط الضوء على المشاكل الأكثر تأثيرًا على الصناعة ووضع تصور لكيفية دمج أفكار رواد الأعمال لحل هذه المشاكل. ومن الجدير بالذكر أيضًا أن للمجلس دور إرشادي وتوجيهيي يقدمه لرواد الأعمال وذلك لدعمهم لتطوير مشاريعهم بما يتناسب مع احتياجات الصناعة وادخال التحول الرقمي على مراحلها المختلفة.
وقال عدلي توما في افتتاح حفل الاستقبال "الإعلان عن كلٍ من أعضاء مجلس أمناء سينماتك يعتبر خطوة كبيرة أفخر بها كثيرًا، وذلك لما سيضيفه هذا المجلس إلى المسار من توجيه لأفكار رواد الأعمال لتقديم الحلول التكنولوجية المتطورة، وذلك تماشيا مع توجهات صناعة السينما العالمية اعتمادًا على خبرات كل أعضاءه. مجلس أمناء سينماتك سيكون بمثابة الدفة التي تقود المسار للنهوض بكل من مجالي صناعة الأفلام وريادة الأعمال".
وكان توما قد شارك ضمن مهرجان فينيسيا في حلقة نقاشية نظمها مركز السينما العربية تحت عنوان "الأساليب الجديدة لتمويل الأفلام في العالم العربي"، وبالإضافة إلى توما، ضمت الحلقة النقاشية واين بورغ المدير الإداري في NEOM، وجمال جميع مدير الاستثمار في إيرجو ميديا فنتشرز، وعاصم رمضان مدير العمليات في مجموعة روتانا، ومهند البكري المدير الإداري في الهيئة الملكية الأردنية للأفلام، والمنتجة رولا ناصر مؤسسة شركة The Imaginarium Films، وأدار النقاش علاء كركوتي الشريك الإداري في مركز السينما العربية وMAD Solutions.
جيميناي أفريقيا هي شركة استثمارية تابعة لمجموعة أوراسكوم القابضة وتعتير مركزًا متكاملًا لريادة الأعمال يلعب دورًا أساسيًا في دعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال من خلال البرامج المبتكرة وخيارات الاستثمار المختلفة التي توفرها الشركة.
وتعتمد الشركة على بناء شبكة شراكات ممتدة في مجالات متعددة لترويج رؤية جديدة ليحل التعاون مكان المنافسة، وذلك لتقديم حلول متكاملة لدعم الشباب ومساعدتهم على خلق قنوات للاستدامة الاقتصادية تناشد مختلف احتياجات بيئة ريادة الأعمال، ليس فقط في مصر ولكن في إفريقيا أيضا.
انطلاقا من هذا الفكر الريادي، أطلقت الشركة مسار السينماتك أو CinemaTech. وهو يعتبر المسار الأول في العالم الذي يعمل على ضخ التطور التكنولوجي والتحول الرقمي في صناعة الأفلام عن طريق الأفكار والمشاريع التي يقدمها رواد الأعمال.
فبالإضافة إلى ما سيوفره المسار من وسائل للارتقاء بصناعة الأفلام ودعمها للوصول لمستوى عالمي جديد، فهو أيضا يهدف
لسد الفجوة بين ريادة الأعمال وصناعة السينما والترفيه، ويخلق مجالًا لفرص عمل غير مسبوقة للشباب أصحاب الأفكار المبتكرة.
مركز السينما العربية مؤسسة غير ربحية مسجلة في أمستردام تأسست في 2015 على يد MAD Solutions بهدف الترويج للسينما العربية، ويوفر مركز السينما العربية لصناع السينما العربية، نافذة احترافية للتواصل مع صناعة السينما في أنحاء العالم، عبر عدد من الفاعليات التي يقيمها وتتيح تكوين شبكات الأعمال مع ممثلي الشركات والمؤسسات في مجالات الإنتاج المشترك، التوزيع الخارجي وغيرها، وتتنوع أنشطة مركز السينما العربية ما بين أجنحة في الأسواق الرئيسية، جلسات تعارف بين السينمائيين العرب والأجانب، حفلات استقبال، اجتماعات مع مؤسسات ومهرجانات وشركات دولية، وإصدار مجلة السينما العربية ليتم توزيعها على رواد أسواق المهرجانات، كما أتاح مركز السينما العربية التسجيل عبر موقعه في خدمة الرسائل البريدية، وعبر هذه الخدمة يتاح للمستخدمين الحصول على نسخ رقمية من مجلة السينما العربية، أخبار عن أنشطة مركز السينما العربية، إشعارات بمواعيد التقدم لبرامج المنح والمهرجانات وعروض مؤسسات التعليم والتدريب، تحديثات عن الأفلام العربية المشاركة بالمهرجانات، وإلقاء الضوء على تحديثات أنشطة شركاء مركز السينما العربية ومشاريعهم السينمائية.
وقد أطلق مركز السينما العربية، دليل السينما العربية عبر موقعه على الإنترنت باللغة الإنجليزية، وهو دليل سينمائي شامل وخدمي يعتمد على مجموعة أدوات يتم تقديمها مجتمعة لأول مرة، بهدف توفير المعلومات المرتبطة بالسينما العربية لصُنَّاع الأفلام داخل وخارج العالم العربي، وتيسر لصناع الأفلام والسينمائيين العرب الوصول للأسواق العالمية، كما تساعد ممثلي صناعة السينما العالمية في التعرّف بسهولة على إنتاجات السينما العربية.
يضم مجلس الأمناء كلًا من نجيب ساويرس رئيس مجموعة أوراسكوم ومؤسس مهرجان الجونة السينمائي، والنجمة هند صبري، والإعلامية ريا أبي راشد، والنجمة شيرين رضا، والمخرج مروان حامد، ومدير التصوير أحمد المرسي، والمنتج تامر مرتضى، وعلاء كركوتي الشريك المؤسس في MAD Solutions ومركز السينما العربية، والمخرج أمير رمسيس المدير الفني لـمهرجان الجونة السينمائي، بالإضافة إلى عدلي توما الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة جيميناي أفريقيا.
وسوف يقوم مجلس أمناء سينماتك بالتعاون مع شركة جيميناي أفريقيا بوضع الرؤية والاستراتيجية للمسار بما يتناسب مع التوجهات التكنولوجية العالمية في صتاعة السينما، كما سيقوم بتسليط الضوء على المشاكل الأكثر تأثيرًا على الصناعة ووضع تصور لكيفية دمج أفكار رواد الأعمال لحل هذه المشاكل. ومن الجدير بالذكر أيضًا أن للمجلس دور إرشادي وتوجيهيي يقدمه لرواد الأعمال وذلك لدعمهم لتطوير مشاريعهم بما يتناسب مع احتياجات الصناعة وادخال التحول الرقمي على مراحلها المختلفة.
وقال عدلي توما في افتتاح حفل الاستقبال "الإعلان عن كلٍ من أعضاء مجلس أمناء سينماتك يعتبر خطوة كبيرة أفخر بها كثيرًا، وذلك لما سيضيفه هذا المجلس إلى المسار من توجيه لأفكار رواد الأعمال لتقديم الحلول التكنولوجية المتطورة، وذلك تماشيا مع توجهات صناعة السينما العالمية اعتمادًا على خبرات كل أعضاءه. مجلس أمناء سينماتك سيكون بمثابة الدفة التي تقود المسار للنهوض بكل من مجالي صناعة الأفلام وريادة الأعمال".
وكان توما قد شارك ضمن مهرجان فينيسيا في حلقة نقاشية نظمها مركز السينما العربية تحت عنوان "الأساليب الجديدة لتمويل الأفلام في العالم العربي"، وبالإضافة إلى توما، ضمت الحلقة النقاشية واين بورغ المدير الإداري في NEOM، وجمال جميع مدير الاستثمار في إيرجو ميديا فنتشرز، وعاصم رمضان مدير العمليات في مجموعة روتانا، ومهند البكري المدير الإداري في الهيئة الملكية الأردنية للأفلام، والمنتجة رولا ناصر مؤسسة شركة The Imaginarium Films، وأدار النقاش علاء كركوتي الشريك الإداري في مركز السينما العربية وMAD Solutions.
جيميناي أفريقيا هي شركة استثمارية تابعة لمجموعة أوراسكوم القابضة وتعتير مركزًا متكاملًا لريادة الأعمال يلعب دورًا أساسيًا في دعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال من خلال البرامج المبتكرة وخيارات الاستثمار المختلفة التي توفرها الشركة.
وتعتمد الشركة على بناء شبكة شراكات ممتدة في مجالات متعددة لترويج رؤية جديدة ليحل التعاون مكان المنافسة، وذلك لتقديم حلول متكاملة لدعم الشباب ومساعدتهم على خلق قنوات للاستدامة الاقتصادية تناشد مختلف احتياجات بيئة ريادة الأعمال، ليس فقط في مصر ولكن في إفريقيا أيضا.
انطلاقا من هذا الفكر الريادي، أطلقت الشركة مسار السينماتك أو CinemaTech. وهو يعتبر المسار الأول في العالم الذي يعمل على ضخ التطور التكنولوجي والتحول الرقمي في صناعة الأفلام عن طريق الأفكار والمشاريع التي يقدمها رواد الأعمال.
فبالإضافة إلى ما سيوفره المسار من وسائل للارتقاء بصناعة الأفلام ودعمها للوصول لمستوى عالمي جديد، فهو أيضا يهدف
لسد الفجوة بين ريادة الأعمال وصناعة السينما والترفيه، ويخلق مجالًا لفرص عمل غير مسبوقة للشباب أصحاب الأفكار المبتكرة.
مركز السينما العربية مؤسسة غير ربحية مسجلة في أمستردام تأسست في 2015 على يد MAD Solutions بهدف الترويج للسينما العربية، ويوفر مركز السينما العربية لصناع السينما العربية، نافذة احترافية للتواصل مع صناعة السينما في أنحاء العالم، عبر عدد من الفاعليات التي يقيمها وتتيح تكوين شبكات الأعمال مع ممثلي الشركات والمؤسسات في مجالات الإنتاج المشترك، التوزيع الخارجي وغيرها، وتتنوع أنشطة مركز السينما العربية ما بين أجنحة في الأسواق الرئيسية، جلسات تعارف بين السينمائيين العرب والأجانب، حفلات استقبال، اجتماعات مع مؤسسات ومهرجانات وشركات دولية، وإصدار مجلة السينما العربية ليتم توزيعها على رواد أسواق المهرجانات، كما أتاح مركز السينما العربية التسجيل عبر موقعه في خدمة الرسائل البريدية، وعبر هذه الخدمة يتاح للمستخدمين الحصول على نسخ رقمية من مجلة السينما العربية، أخبار عن أنشطة مركز السينما العربية، إشعارات بمواعيد التقدم لبرامج المنح والمهرجانات وعروض مؤسسات التعليم والتدريب، تحديثات عن الأفلام العربية المشاركة بالمهرجانات، وإلقاء الضوء على تحديثات أنشطة شركاء مركز السينما العربية ومشاريعهم السينمائية.
وقد أطلق مركز السينما العربية، دليل السينما العربية عبر موقعه على الإنترنت باللغة الإنجليزية، وهو دليل سينمائي شامل وخدمي يعتمد على مجموعة أدوات يتم تقديمها مجتمعة لأول مرة، بهدف توفير المعلومات المرتبطة بالسينما العربية لصُنَّاع الأفلام داخل وخارج العالم العربي، وتيسر لصناع الأفلام والسينمائيين العرب الوصول للأسواق العالمية، كما تساعد ممثلي صناعة السينما العالمية في التعرّف بسهولة على إنتاجات السينما العربية.