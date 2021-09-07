هند صبري ورايا أبي راشد ومروان حامد في مجلس أمناء سينماتيك وجيميناي أفريقيا

أعلن عدلي توما عن انضمام عدد كبير من النجوم والأسماء المهمة في صناعة السينما إلى مجلس أمناء سينماتيك وجيميناي أفريقيا، وهذا ضمن حفل أقيم في مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي بالتعاون مع مركز السينما العربية.



يضم مجلس الأمناء كلًا من نجيب ساويرس رئيس مجموعة أوراسكوم ومؤسس مهرجان الجونة السينمائي، والنجمة هند صبري، والإعلامية ريا أبي راشد، والنجمة شيرين رضا، والمخرج مروان حامد، ومدير التصوير أحمد المرسي، والمنتج تامر مرتضى، وعلاء كركوتي الشريك المؤسس في MAD Solutions ومركز السينما العربية، والمخرج أمير رمسيس المدير الفني لـمهرجان الجونة السينمائي، بالإضافة إلى عدلي توما الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة جيميناي أفريقيا.



وسوف يقوم مجلس أمناء سينماتك بالتعاون مع شركة جيميناي أفريقيا بوضع الرؤية والاستراتيجية للمسار بما يتناسب مع التوجهات التكنولوجية العالمية في صتاعة السينما، كما سيقوم بتسليط الضوء على المشاكل الأكثر تأثيرًا على الصناعة ووضع تصور لكيفية دمج أفكار رواد الأعمال لحل هذه المشاكل. ومن الجدير بالذكر أيضًا أن للمجلس دور إرشادي وتوجيهيي يقدمه لرواد الأعمال وذلك لدعمهم لتطوير مشاريعهم بما يتناسب مع احتياجات الصناعة وادخال التحول الرقمي على مراحلها المختلفة.



وقال عدلي توما في افتتاح حفل الاستقبال "الإعلان عن كلٍ من أعضاء مجلس أمناء سينماتك يعتبر خطوة كبيرة أفخر بها كثيرًا، وذلك لما سيضيفه هذا المجلس إلى المسار من توجيه لأفكار رواد الأعمال لتقديم الحلول التكنولوجية المتطورة، وذلك تماشيا مع توجهات صناعة السينما العالمية اعتمادًا على خبرات كل أعضاءه. مجلس أمناء سينماتك سيكون بمثابة الدفة التي تقود المسار للنهوض بكل من مجالي صناعة الأفلام وريادة الأعمال".



وكان توما قد شارك ضمن مهرجان فينيسيا في حلقة نقاشية نظمها مركز السينما العربية تحت عنوان "الأساليب الجديدة لتمويل الأفلام في العالم العربي"، وبالإضافة إلى توما، ضمت الحلقة النقاشية واين بورغ المدير الإداري في NEOM، وجمال جميع مدير الاستثمار في إيرجو ميديا فنتشرز، وعاصم رمضان مدير العمليات في مجموعة روتانا، ومهند البكري المدير الإداري في الهيئة الملكية الأردنية للأفلام، والمنتجة رولا ناصر مؤسسة شركة The Imaginarium Films، وأدار النقاش علاء كركوتي الشريك الإداري في مركز السينما العربية وMAD Solutions.



جيميناي أفريقيا هي شركة استثمارية تابعة لمجموعة أوراسكوم القابضة وتعتير مركزًا متكاملًا لريادة الأعمال يلعب دورًا أساسيًا في دعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال من خلال البرامج المبتكرة وخيارات الاستثمار المختلفة التي توفرها الشركة.



وتعتمد الشركة على بناء شبكة شراكات ممتدة في مجالات متعددة لترويج رؤية جديدة ليحل التعاون مكان المنافسة، وذلك لتقديم حلول متكاملة لدعم الشباب ومساعدتهم على خلق قنوات للاستدامة الاقتصادية تناشد مختلف احتياجات بيئة ريادة الأعمال، ليس فقط في مصر ولكن في إفريقيا أيضا.



انطلاقا من هذا الفكر الريادي، أطلقت الشركة مسار السينماتك أو CinemaTech. وهو يعتبر المسار الأول في العالم الذي يعمل على ضخ التطور التكنولوجي والتحول الرقمي في صناعة الأفلام عن طريق الأفكار والمشاريع التي يقدمها رواد الأعمال.



فبالإضافة إلى ما سيوفره المسار من وسائل للارتقاء بصناعة الأفلام ودعمها للوصول لمستوى عالمي جديد، فهو أيضا يهدف

لسد الفجوة بين ريادة الأعمال وصناعة السينما والترفيه، ويخلق مجالًا لفرص عمل غير مسبوقة للشباب أصحاب الأفكار المبتكرة.

مركز السينما العربية مؤسسة غير ربحية مسجلة في أمستردام تأسست في 2015 على يد MAD Solutions بهدف الترويج للسينما العربية، ويوفر مركز السينما العربية لصناع السينما العربية، نافذة احترافية للتواصل مع صناعة السينما في أنحاء العالم، عبر عدد من الفاعليات التي يقيمها وتتيح تكوين شبكات الأعمال مع ممثلي الشركات والمؤسسات في مجالات الإنتاج المشترك، التوزيع الخارجي وغيرها، وتتنوع أنشطة مركز السينما العربية ما بين أجنحة في الأسواق الرئيسية، جلسات تعارف بين السينمائيين العرب والأجانب، حفلات استقبال، اجتماعات مع مؤسسات ومهرجانات وشركات دولية، وإصدار مجلة السينما العربية ليتم توزيعها على رواد أسواق المهرجانات، كما أتاح مركز السينما العربية التسجيل عبر موقعه في خدمة الرسائل البريدية، وعبر هذه الخدمة يتاح للمستخدمين الحصول على نسخ رقمية من مجلة السينما العربية، أخبار عن أنشطة مركز السينما العربية، إشعارات بمواعيد التقدم لبرامج المنح والمهرجانات وعروض مؤسسات التعليم والتدريب، تحديثات عن الأفلام العربية المشاركة بالمهرجانات، وإلقاء الضوء على تحديثات أنشطة شركاء مركز السينما العربية ومشاريعهم السينمائية.



وقد أطلق مركز السينما العربية، دليل السينما العربية عبر موقعه على الإنترنت باللغة الإنجليزية، وهو دليل سينمائي شامل وخدمي يعتمد على مجموعة أدوات يتم تقديمها مجتمعة لأول مرة، بهدف توفير المعلومات المرتبطة بالسينما العربية لصُنَّاع الأفلام داخل وخارج العالم العربي، وتيسر لصناع الأفلام والسينمائيين العرب الوصول للأسواق العالمية، كما تساعد ممثلي صناعة السينما العالمية في التعرّف بسهولة على إنتاجات السينما العربية.