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ميناء الإسكندرية: كنا بنخسر مئات الملايين من الدولارات بسبب انتظار السفن

الثلاثاء 07/سبتمبر/2021 - 07:04 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
قال الربان طارق شاهين، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، إن الميناء تعد الأقدم في العالم، وستصير الأحدث، عن طريق التطوير الذي وجه به الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرا إلى أنه يجري بناء محطة متعددة الأغراض لتداول الحاويات والبضائع العامة، وستضيف 2500 متر طولي على الأرصفة ما يجعلها تستوعب 7سفن في ذات الوقت.

وأضاف "شاهين" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الثلاثاء"، أن ما يجري من تطوير بميناء الإسكندرية سيساهم بشكل كبير في تقليل فترة انتظار السفن، لافتا إلى أن مصر كانت تخسر مئات الملايين من الدولارات بسبب انتظار السفن.

وتابع أن افتتاح المحطة متعددة الأغراض سيكون في إبريل 2022، كما أن جميع الموانئ المصرية ستشهد تطويرا كبيرا، مضيفا أنه جري إنشاء محطة أخرى في ميناء الإسكندرية لزيادة المساحات التخزينية، وستستخدم للحبوب والأخشاب، مما سيساهم في توفير أرصفة لـ9 سفن، مضيفًا أن الرئيس السيسي وجه بتوفير كامل الدعم لهيئة ميناء الإسكندرية من أجل إتمام المشروعات المخططة، لافتا إلى أن ميناء الدخيلة أيضا يتم بها إنشاء محطة متعددة الأغراض، ومحطة أخرى لتخزين البضائع، ومحطة ثالثة صديقة للبيئة لتداول الخردة والمواد الحديدية.

وأضاف رئيس هيئة ميناء الإسكندرية أن كل هذه المحطات يتم تخطيطها لاستقبال أكبر السفن في العالم، تماشيا مع اتجاه التجارة العالمية، مشيرا إلى أنه يتم توفير جميع الخدمات التي تطلبها أي سفينة خلال إنشاء وتخطيط الأرصفة، مثل تزويد السفن بالكهرباء، وأجهزة مكافحة الحرائق.

واستطرد أن المحاطات يمكنها استقبال مخلفات السفن من نفس الرصيف بدلا من الانتقال إلى رصيف آخر، مضيفا أن الرئيس السيسي وجه بعمل ميناء بالمكس لربطها بالدخيلة، وهو ما سيزيد من عدد الأرصفة لاستقبال السفن، والمساحات التخزينية، والقضاء على انتظار السفن.

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