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راندا رياض تستمتع بالإجازة الصيفية بصحبة أنغام

الثلاثاء 07/سبتمبر/2021 - 07:30 م
بوابة الفجر
مي مرسي
شاركت راندا رياض، زوجة الفنان محمد الشرنوبي، بعض الصور جمعتها بالنجمة أنغام أثناء استمتاعهما بالإجازة الصيفية، وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت "رياض" على شاطئ البحر وهي تقبل أنغام، وكتبت تعليقا قائله: "بعد التقاط الصور مع قلبي"، حيث وضعت إيموجي القلب تعبيرا عن حبها لأنغام.

وكانت آخر أعمال أنغام دويتو غنائى جمعها بالنجم اللبنانى وائل كفورى بعنوان "برضه بتوحشنى" من كلمات تركى آل الشيخ، ألحان عمرو مصطفى، توزيع نادر حمدى، وكسرت حاجز الـ 3 ملايين ونصف مشاهدة.
راندا رياض تستمتع بالإجازة الصيفية بصحبة أنغام
راندا رياض تستمتع بالإجازة الصيفية بصحبة أنغام

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