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اتحاد الصناعات يُشيد بقرار "السيسي" بشأن شروط البضائع المستوردة (فيديو)

الثلاثاء 07/سبتمبر/2021 - 07:05 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
أشاد محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، بقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن عدم السماح بدخول بضائع إلى مصر إلا وفقًا المعايير الأوروبية.

وقال "المهندس" في اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الثلاثاء إن هذا القرار من أجمل القرارات التي قامت بها القيادة السياسية والذي يساعد على توطين الصناعة الوطنية وأن يكون هناك منتجات عالية الجودة ودخول مصر بقوة في التصدير.

وأضاف: "آن الأوان لمنع دخول المنتجات الرديئة والسيئة، التي تقعد شهر ويحصل فيها عيب ويحس المستهلك أنها استهلكت رغم أنها جديدة ويضطر إلى الاستغناء عنها، ولكن مع هذا القرار لن يتم دخول إلا المنتجات جيدة الصناعة والتي تتطابق المواصفات العالمية".

وتابع "هذا القرار مع بداية تطبيقه في مارس 2022 سيساعد أيضًا على تحسين الصناعات المصرية وبداية تشغيل مصانعنا ونبدأ في نقل التكنولوجيا إلى مصر، ولاسيما وأن حجم الواردات في عام 2016 كان قد بلغ 75 مليار دولار وكان يتم دخول بعض المنتجات الرديئة ويكون المواطن هو الضحية، ولكن مع هذه القرارات في ظل القوانين الجديدة من الحكومة لابد لمن يقوم بالاستيراد الإبلاغ عن ماهية المنتجات وبيان مدى مطابقتها للمواصفات".

الكلمات المفتاحية

معايير أوروبية مصر صناعات هندسية الغر

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