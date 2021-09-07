المالية: دخول السلع لمصر لن يتم إلا وفقًا للمعاير العالمية (فيديو)

قالت الدكتورة منى ناصر، مساعد وزير المالية لشئون تطوير الجمارك، إنه لن يتم القبول بأقل من المعايير المعمول بها عالميًا للسلع.



وتابعت مساعد وزير المالية لشئون تطوير الجمارك،خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الثلاثاء"، أن كل دولة تعتمد على معايير خاصة تختلف عن باقي الدول.



ولفتت الدكتورة منى ناصر، مساعد وزير المالية لشئون تطوير الجمارك، إلى أنه يتم العمل حاليا على توحيد المعايير المعمول بها في الجمارك، مؤكدة أن أكبر مشكلة يتم مواجهتها تدخل العنصر البشري في العديد من الأمور مثل التقييم.

